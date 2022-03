Allégation de racisme au sein du hockey mineur en Outaouais

Plus d’une fois cette saison, David Godwin a confié à Radio-Canada avoir été la cible d'insultes et de propos racistes et discriminatoires. Ces incidents se seraient produits alors qu’il disputait des matches contre une équipe de l’Association de hockey mineur La Lièvre de Gatineau (AHMLG). Les derniers incidents remonteraient à il y a quelques semaines.

On me traite de certains noms d’animaux d’Afrique et du mot en n. On m’insulte à cause de ma couleur de peau et de mon nom , déplore le hockeyeur. Il n’y a jamais vraiment eu de conséquences.

David Godwin, 14 ans, porte fièrement l’uniforme des Voiliers d’Aylmer. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

« Je ne me sens pas bien dans ma peau. Je me sens jugé, discriminé. Je me sens comme si je ne mérite pas d’être là. » — Une citation de David Godwin, hockeyeur de 14 ans

David Godwin raconte avoir signalé ce qu’il aurait subi sur la glace à sa mère à trois reprises.

Je trouve ça triste. Car à chaque fois que ça arrive, il est découragé tout le long du trajet du retour, alors qu’il avait un grand sourire en s’y rendant , raconte sa mère, Vicky Deselliers. Il m’explique comment il trouve ça injuste, comment ça ne devrait pas arriver, que ça n’a pas sa raison d’être et sa place. Je ne sais plus comment l’aider.

Vicky Deselliers, la mère de David Godwin Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

La dernière insulte qu’on lui a lancée, indique le jeune joueur, a été de trop. Il aurait servi une mise en échec illégale à l’endroit de son présumé intimidateur.

C’est la goutte qui a fait déborder le vase , lance l’adolescent.

Hausse des incidents, selon Hockey Outaouais

Hockey Outaouais admet constater une forte augmentation du nombre d’incidents entourant des propos discriminatoires et racistes depuis la reprise des activités de la ligue.

Son président, Pierre Montreuil, souligne que la pression est plus forte à ce temps-ci de l’année, alors que les équipes tentent de se qualifier pour les séries. Mais il ajoute également que ce genre de comportement n’est en aucun cas toléré.

Pierre Montreuil, le président de Hockey Outaouais Photo : Radio-Canada

On comprend que [le jeu] est intense, mais il faut comprendre que ce sont des jeunes. Certaines fois, ça n’a pas de lien direct avec le racisme, c’est juste de provoquer , explique-t-il. Mais même si c’est juste de la provocation, ce n’est pas acceptable. Il y a des représailles en tout temps pour ce genre d'attitude.

Aucun joueur n’a été suspendu ou n’a été visé par des sanctions disciplinaires dans cette affaire. Pourtant, les nouvelles règles prévoient l’imposition d’une suspension automatique de cinq matchs en lien avec tout gestes ou propos discriminatoires fondés notamment sur l'origine ethnique.

Le président de l’Association de hockey mineur La Lièvre de Gatineau AHMLG , Vincent Britt-Guy, explique ne pas avoir reçu suffisamment d'information pour agir.

De son côté, David Godwin affirme qu’il n’a pas signalé les insultes aux arbitres au moment des faits. Il en aurait parlé seulement après la rencontre, sans accuser de joueur en particulier.

La problématique avec cette situation, c’est qu’on n’a pas eu de numéro de joueur, on n’a pas d’identification de parents ou de bénévoles , indique M. Britt-Guy. On a su après les faits, donc l’arbitre n’a pas pu émettre un code spécial pour un joueur ou un bénévole sur la feuille de match.

Le président de l’Association de hockey mineur La Lièvre de Gatineau (AHMLG), Vincent Britt-Guy. Photo : Radio-Canada

Sans pouvoir confirmer s'il y a plus d'incidents à caractère raciste sur la glace, le président de l'Association de hockey mineur La Lièvre de Gatineau AHMLG admet avoir constaté une augmentation des signalements.

Il y a beaucoup de cas qui sont rapportés, et on peut faire de l’éducation et sévir envers les personnes qui ont mentionné des propos discriminatoires ou racistes , poursuit M. Britt-Guy.

Ce dernier a d’ailleurs indiqué que les parents, les joueurs et responsables ont été rencontrés.

Le message avec les parents a été très clair : si on venait à entendre qu'un joueur avait eu des propos racistes ou discriminatoires envers un autre joueur ou bénévole, sa saison serait terminée, on allait procéder à une suspension à l'interne , insiste-t-il.

Avec les informations de Nafi Alibert