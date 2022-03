David Bowie chanté par trois femmes lors d’un spectacle hommage québécois

Les 26 chansons du spectacle Heroes\Bowie\Berlin 1976-80: The Ultimate David Bowie Tribute, conçu et produit par une équipe québécoise, seront interprétées par trois chanteuses. Lancé le 15 avril à Montréal, cet hommage à l'artiste britannique, décédé en 2016, sera ensuite présenté en Europe.

Le spectacle, qui se concentre sur la période berlinoise de David Bowie, a été imaginé et mis en scène par Claude Larrivée. Ce dernier est le cofondateur et président-directeur général de La Tribu, maison de production québécoise spécialisée dans les créations artistiques à grand déploiement. La boîte a obtenu trois récompenses au Gala de l’ADISQ en 2020 pour son concert multimédia Robert en CharleboisScope.

Heroes\Bowie\Berlin 1976-80 sera présenté à Montréal le 15 avril, puis à Québec, Trois-Rivières et Ottawa, avant de traverser l’Atlantique pour une tournée européenne qui s’étalera sur plusieurs mois.

Les 26 chansons qui composent le spectacle sont tirées des trois albums de David Bowie qui constituent sa trilogie berlinoise – Low, Heroes et Lodger –, ainsi que des deux albums qui sont sortis immédiatement avant et après la trilogie, Station to Station et Scary Monsters (and Super Creeps).

La musique sera jumelée à des projections sur l’équivalent d’un écran IMAX (soit 16 mètres de haut sur 22 mètres de long, au moins) afin de proposer un spectacle immersif pour les fans du regretté chanteur.

Une avalanche de chefs-d’œuvre

Bowie, au milieu des années 1970, fuit Los Angeles, où il a une diète qui est composée de cigarettes, de lait et de cocaïne , explique Claude Larrivée.

Le chanteur prend alors la décision de s’installer à Berlin afin de se refaire une santé , en compagnie de son ami et compatriote Iggy Pop, une vedette du punk rock, tant à l’époque qu’aujourd’hui.

Lors de son séjour berlinois, Bowie produit trois albums qui sont considérés comme des chefs-d’œuvre et réalise deux albums d’Iggy Pop, qui eux aussi sont considérés comme des chefs-d’œuvre, affirme Claude Larrivée. Donc cinq albums marquants faits sur une période de quelques années seulement.

Claude Larrivée, à droite, aux côtés du chanteur Mario Pelchat lors du Gala de l’ADISQ en 2017. Photo : Radio-Canada

Les hommes sont des femmes comme les autres

Afin de concevoir son spectacle-hommage, le patron de La Tribu s’est inspiré de l’esprit révolutionnaire de David Bowie. Et aussi d’un rêve fiévreux qu’il a fait au Guatemala après avoir attrapé la dengue. Je me réveille le matin et je me dis : "Ça y est, j’ai la solution. David Bowie ne peut pas être un homme!"

Si c’est un chanteur qu’on a sur scène, chaque fois on nous dira : Il n’a pas la même voix, il n’a pas le même physique, il bouge pas pareil, il a pas la même gueule… poursuit Claude Larrivée. On s’est donc dit, on va faire de Bowie trois femmes. Comme il avait un registre vocal très très large, il changeait souvent de personnalité vocale dans une même chanson. Trois chanteuses nous permettent donc de couvrir les différentes facettes de Bowie vocalement.

Cette proposition est en accord parfait avec l’avant-gardisme qui a marqué la carrière du chanteur, selon le concepteur. Bowie était 2022 avant tout le monde, dit-il. Bowie était déclaré bisexuel, était androgyne. Bowie était en avance sur toutes les tendances.

Gâté par la pandémie

L’équipe qui a conçu Heroes\Bowie\Berlin 1976-80 a profité du temps mort engendré par la pandémie afin de peaufiner sa création.

On a eu le loisir de travailler comme il le faut en préproduction, chose qui n’est pas toujours le cas, indique Claude Larrivée. On a déniché trois chanteuses qui, pour nous, correspondaient aux différents castings qu’on recherchait.

Dans la vingtaine de chansons qui sont traitées dans le spectacle, on a quelques fois des solos, des duos ou des trios sur scène. Donc ça nous permet, sur le plan vocal et de la mise en scène, de toucher à différents registres.

Le spectacle est mis en lumière par Jean-François Couture, concepteur d’éclairages lauréat de six Félix, et scénographié par Fred Caron, directeur de création numérique qui a notamment travaillé pour des pointures internationales comme Kiss et Mötley Crüe.

On voulait créer des tableaux comme si on présentait Bowie sur une scène, mais à travers un œil plus muséal , a expliqué Fred Caron lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada en décembre. Jouer avec un spectacle hybride, qui était à mi-chemin entre le concert rock and roll hommage et un film artistique représentant l’époque.

Des fleurs et des chandelles ont été déposées devant l’appartement de Berlin où a déjà vécu David Bowie, au lendemain de sa mort, le 10 janvier 2016. Photo : AP Photo/Michael Sohn

Pas une biographie

La mise en scène du spectacle a d’abord été guidée par la musique, mais relève aussi d’une hypothèse.

Si Bowie était vivant aujourd’hui, s’il avait décidé de partir en tournée en se concentrant sur les albums de la trilogie de Berlin, quel spectacle aurait-il livré sur scène? s’est demandé Claude Larrivée en amont du projet.

« On n’a pas de références à Bowie en images, on ne raconte pas son histoire ou sa vie, on interprète les chansons. » — Une citation de Claude Larrivée

La qualité des interprètes et des choristes dans les spectacles de David Bowie a toujours été très élevée. Pour Bowie, ça prend des virtuoses pour jouer son répertoire, assure Claude Larrivée. Il avait les meilleurs musiciens sur la planète, c’est un répertoire hyper complexe à jouer. On a reproduit avec fidélité, note pour note, les arrangements des chansons sur les albums, chose que même Bowie a très peu faite dans sa carrière.

Le pouvoir rassembleur des voix féminines

Au cours de la conception de son spectacle, Claude Larrivée a eu une révélation. Sa décision fort originale d’employer des chanteuses pour interpréter David Bowie allait permettre d’élargir son public cible.

C’est un spectacle qu’on a fait à la base pour les amateurs de Bowie, les purs et durs, les mélomanes. Je l’ai fait en pensant à Amsterdam ou à Berlin, donc pour les cracks de Bowie , explique-t-il.

Puis il s’est passé quelque chose d’assez intéressant. Les voix de femmes font que même le répertoire le plus obscur, ou le plus difficile, devient plus accessible parce que ça fait ressortir le côté très "pop noble" de l’écriture, de la composition, de Bowie .

Donc les maniaques devraient être comblés, mais les gens qui connaissent peu ou très peu Bowie vont pouvoir aussi absorber tout ça facilement grâce à ces voix qui sont très belles , conclut Claude Larrivée.

Les billets sont en vente sur le site de Heroes\Bowie\Berlin 1976-80 (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.