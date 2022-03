Patrick Watson met la table pour un nouvel album aux accents électroniques

L’auteur-compositeur-interprète Patrick Watson dévoile Height of the Feeling, un premier morceau tiré de son prochain album, Better in the Shade, qui paraîtra le 22 avril sous l’étiquette Secret City Record.

Sur cet extrait éthéré, l’artiste montréalais troque le piano et les arrangements acoustiques pour une trame sonore aux accents électroniques. Sa voix flottante s’entremêle avec celle d'Ariel Engle, aussi connue sous le nom de La Force.

Le titre, l'un des sept de l'album à paraître, aborde l’usage de l’intimité comme une boussole, lorsqu’on se sent désincarné , explique Patrick Watson dans un communiqué.

J’ai parfois de la difficulté à garder les pieds sur terre sans affection. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose, mais c’est comme ça , confie-t-il.

L’ajout de synthétiseurs modulaires sur Height of the Feeling n’est ni un hasard ni une exception : pour son nouvel album, le musicien explique avoir voulu réinventer ses arrangements, en intégrant une plus grande dimension électronique .

« J’ai refait mes classes au cours des deux dernières années afin d’apporter quelque chose de nouveau. » — Une citation de Patrick Watson

Le chanteur Patrick Watson a l'habitude de s'asseoir devant son piano lors de ses spectacles. Photo : Dominick Gravel

Côté texte, Better in the Shade est un assemblage de petites pensées qui ont traversé l'esprit éclaté de Patrick Watson ces derniers temps. [C'est] à propos de vivre dans un monde où l’on ne sait plus ce qui est réel , explique-t-il, énigmatique.

Patrick Watson sera en concert à Saint-Irénée, à Joliette, à Saint-Casimir, à Saint-Hyacinthe, à Terrebonne et à Cowansville durant les mois de mai et de juin afin de présenter son album.

Il a composé, interprété et enregistré ce dernier avec son collaborateur de longue date Mishka Stein. Andrew Barr, du groupe québécois The Barr Brothers, y joue des percussions.

Better in the Shade est le septième opus de Patrick Watson. Son dernier album, Wave, remonte à 2019.