Une pandémie qui nuit à la santé mentale de nombreux jeunes Saskatchewanais

Le rapport annuel de la protectrice des enfants de la Saskatchewan, Lisa Broda, révèle que 38 % des enfants et des jeunes ont subi une détérioration de leur santé mentale au cours de la pandémie.

Environ 500 répondants originaires de différents milieux ont participé à cette enquête. Les personnes interrogées demandent également aux services à l'enfance de s'attaquer à des problèmes qui datent de plusieurs décennies, notamment ceux qui concernent la santé mentale et la toxicomanie.

Il est très clair que le suicide est l'issue la plus grave de problèmes de santé mentale et de malaise chez les enfants. Il ne fait aucun doute que la COVID-19 a exacerbé ces problèmes , a déclaré Lisa Broda au Palais législatif mardi.

Les données du Service des coroners de la Saskatchewan montrent que, de 2010 à 2021, 235 enfants et jeunes de moins de 19 ans se sont suicidés dans la province.

Méthodologie Près de 500 participants

Thèmes abordés : automutilation, idées suicidaires, tentatives de suicide, suicides, consommations d’alcool et drogues chez les jeunes

Le rapport révèle que les jeunes ne reçoivent pas d'aide à temps en raison des longues périodes d'attente et de l'insuffisance des ressources.

Les recherches montrent que les jeunes Canadiens sont plus durement touchés par les facteurs de stress de la COVID-19 que les adultes. Les effets de l'isolement social, les fermetures d'écoles, l'apprentissage à distance, les pertes d'emploi sont des facteurs de stress importants pour les enfants, les jeunes, les familles et les communautés , a ajouté Lisa Broda.

14 recommandations

Le rapport fait 14 recommandations au gouvernement, toutes liées à la santé mentale et à la toxicomanie, ainsi qu'aux services hospitaliers et communautaires.

Lisa Broda demande que des comités consultatifs pour les jeunes soient mis en place au sein du ministère de la Santé et des autorités sanitaires.

Elle demande que les temps d'attente pour les services de santé mentale et de toxicomanie soient réduits et que les services de proximité en santé mentale et en toxicomanie soient augmentés.

La protectrice des enfants de la Saskatchewan souhaite également un meilleur financement pour augmenter le nombre de conseillers en santé dans les écoles de toute la province ainsi que dans les Premières Nations.

Elle mentionne aussi que le financement doit être augmenté pour les services de soutien à domicile pour les familles qui doivent s’occuper de leurs enfants à la maison.

Lisa Broda recommande que la transition entre les services de santé mentale et de toxicomanie destinés aux enfants et aux jeunes, et ceux destinés aux adultes, soit améliorée.

Elle souhaite, enfin, que les centres de désintoxication et de traitement des dépendances soient évalués et améliorés.

Une stratégie pour les enfants

Globalement, la protectrice des enfants de la Saskatchewan demande au gouvernement d’élaborer une stratégie provinciale pour les enfants afin d'atténuer les facteurs sociaux et environnementaux qui ont un impact négatif sur leur bien-être.

Nous continuons de constater que les enfants ne parviennent pas à obtenir de services. Ce n'est pas acceptable, et même si je reconnais les récents investissements dans le domaine de la santé, ils n'ont pas permis de s'attaquer de manière adéquate aux problèmes sous-jacents. Donc, soit le système doit être remanié, soit il faut davantage de ressources, ou peut-être les deux , a-t-elle conclu dans son intervention au Palais législatif mardi.

