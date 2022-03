Trois-Rivières accueillera le camp d'entraînement des Alouettes.

On fait aussi de l’information en format collation.

L'information, d'abord rapportée sur les réseaux sociaux par un journaliste du Montréal Gazette a été confirmée à Radio-Canada en fin d'après-midi.

Le président des Alouettes, Mario Cecchini, en fera l'annonce jeudi à 13h30. L'équipe a convoqué un important point de presse en compagnie du maire de Trois-Rivières Jean Lamarche, du directeur général d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Mario De Tilly ainsi que le directeur général du Cégep de Trois-Rivières Louis Gendron.

Rappelons que près de deux millions de dollars ont été investis au stade des Diablos afin de remplacer la surface synthétique du terrain, modifier le système d'éclairage et ajouter de nouveaux sièges dans les gradins. On y compte désormais 800 places assises et 1200 places en admission générale.

En plus du terrain de football, le Cégep de Trois-Rivières pourra mettre à la disposition de l'équipe sa salle de conditionnement physique et son gymnase.