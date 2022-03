Une campagne de sensibilisation sur l’anxiété chez les jeunes lancée par Le Renfort

On fait aussi de l’information en format collation.

Dès dimanche, pas moins de 22 capsules seront diffusées sur la page Internet de l'organisme communautaire en santé mentale, et ce, pour les prochaines semaines. À travers les témoignages de cinq personnes, l'organisme veut démontrer qu'il est possible de bien fonctionner malgré ce trouble grâce à des outils et des ressources.

D'ailleurs, les capsules seront présentées aux élèves de secondaire IV fréquentant un établissement du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean pour parler de cette problématique.

L'intervenante responsable du volet jeunesse du centre de rétablissement Le Renfort, Andréa Simard, explique que la pandémie n'a pas épargné les 10 à 17 ans.