80 résidents du CHSLD privé Villa Val des Arbres forcés de déménager

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, l’entente avec le CHSLD privé non conventionné prendra fin le 23 juin prochain.

En février 2022, certains éléments portés à l’attention du CISSS de Laval ont amené le CISSS à mandater une gestionnaire pour s’assurer de la qualité des soins et pour soutenir l’équipe clinique du CHSLD Villa Val des Arbres , explique la porte-parole du CISSS, Marie-Eve Despatie-Gagnon.

Il y a eu des enjeux cliniques et c’est pourquoi le CISSS de Laval ne renouvelle pas l’entente , précise-t-elle.

L’établissement avait une entente pour un maximum de 85 places et une possibilité d’en ajouter 25.

Ce CHSLD avait été durement touché au début de la pandémie, au point de recevoir l’appui de 30 militaires des Forces armées canadiennes. Le centre comptait alors 68 % de résidents infectés.

La fermeture des activités publiques du CHSLD Villa Val des Arbres a grandement surpris le Groupe Mandala Santé, qui se retrouve maintenant dans une situation bien fâcheuse , affirme une porte-parole des propriétaires de l’établissement dans une déclaration écrite à Radio-Canada.

Sachant l’impact négatif d’une telle relocalisation sur les résidents et leur conjoint, pour ceux qui profitent de notre projet unique évolutif, le Groupe Mandala Santé a déployé plusieurs interventions pour éviter ce déracinement , poursuit-elle.

Le groupe entend poursuivre ses activités liées à son permis pour exploiter une résidence privée pour aînés de 47 logements.

Les résidents, leurs proches et le comité des résidents doivent faire l'objet d'une rencontre mardi et mercredi.

Un deuxième en deux ans

L’an dernier, le CISSS de Laval avait mis un terme au contrat avec un autre CHSLD privé, Villa-les-Tilleuls, qui hébergeait une trentaine de personnes.

À l’époque, la porte-parole du CISSS nous avait expliqué que la raison principale du non-renouvellement du contrat entre le CISSS de Laval et la Villa-les-Tilleuls est la grande diminution des besoins en achat de places privées d’hébergement pour les personnes âgées .

Un nouveau CHSLD public de 240 places doit ouvrir à Laval au mois de mai. Deux maisons des aînés sont en construction. La liste d’attente pour une place en CHSLD ne cesse cependant d’augmenter depuis trois ans pour atteindre 308 personnes au mois de février.