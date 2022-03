Bientôt 100 logements sociaux derrière le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire?

Contrairement aux 44 logements sociaux qui seront aménagés à même le couvent, cette centaine d'autres logements seront établis dans un nouvel immeuble qui sera construit sur les terrains des Sœurs, du côté de l’avenue Belzile.

L’annonce a été faite par les religieuses et leur mandataire, le groupe à but non lucratif Serviloge, qui ont fait le point, mardi, sur le projet de conversion du couvent.

« Nous voulons faire de notre legs patrimonial un legs qui va répondre à certains besoins de la communauté rimouskoise. » — Une citation de Sr Marie-Alma Dubé, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

L'organisme Serviloge a présenté mardi l'état d'avancement des travaux dans le processus de requalification de la maison mère de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Présent à la conférence de presse, le maire de Rimouski, Guy Caron, a indiqué que la Ville contribuera financièrement à ce projet, mais il n'a pas voulu préciser de montant.

« C’est clair que pour ce genre de projet, on doit participer, on doit aider. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Le projet en cinq points Le couvent et la maison mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

Un vaste complexe d’hébergement multigénérationnel et social

Un centre de soins de santé adaptés aux besoins des personnes âgées

Un regroupement d’organismes à vocation sociale et communautaire

Un regroupement d’organismes à vocation culturelle, patrimoniale et éducationnelle Source : Serviloge

Un centre de soins de santé ouvert à tous

Serviloge a également entrepris des négociations avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent avec l'objectif d'ouvrir à l'ensemble de la population le centre de soins de longue durée situé à l'extrémité ouest du bâtiment.

Francine Saint-Cyr, présidente et fondatrice de Serviloge Photo : Radio-Canada

La présidente de Serviloge, Francine Saint-Cyr, indique que les négociations en sont encore au stade préliminaire et qu'il n'y aura pas de changement de vocation avant trois ou quatre ans.

Le centre de soins de santé, ça va rester un centre de soins de santé, c’est l’équivalent d’un Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , très performant parce qu’on vient de le construire, alors il sera à but non lucratif et c’est Serviloge qui va gérer ce centre de santé , précise Mme Saint-Cyr.

Au total, Serviloge évalue à environ 50 millions de dollars l'ensemble du projet de reconversion.

D’après les informations de Denis Leduc