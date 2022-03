Québec se prépare à vibrer à nouveau au rythme du Tournoi pee-wee

Après avoir été annulé en 2021 et reporté plus tôt cette année, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec s'apprête enfin à revivre. L'organisation a dévoilé mardi les grandes lignes du 62e tournoi qui aura lieu du 1er au 15 mai au Centre Vidéotron et au Pavillon de la Jeunesse.

Il est vraiment temps qu'on rembarque sur la glace , a lancé Michel Plante à l'issue de son discours mardi alors que les organisateurs dévoilaient les détails de son édition 2022.

On a senti que le président du tournoi préparait cette phrase depuis longtemps.

Pendant deux ans, on s'est demandé un peu ce qu'on allait faire, ce qui allait se passer , dit-il. On était dans l'incertitude. Là, on est très heureux d'être ici pour le retour du tournoi.

Il se sera écoulé 800 jours entre le 61e et le 62e tournoi de pee-wee de Québec. Ce sont 800 jours marqués par beaucoup d'incertitude, de frustration et de déception.

Mais tout cela fait place aujourd'hui à la joie et au soulagement de savoir que les hockeyeurs de 130 équipes, les bénévoles et les milliers de spectateurs seront de retour dans un peu plus d'un mois.

C'est une institution qui apporte tellement , souligne le directeur Patrick Dom. Tant au niveau sportif, culturel, mais aussi pour les jeunes et le dépassement de soi. Et c'est vrai pour les hôtels et tout l'aspect des retombées économiques. C'est là que je m'aperçois que j'ai la plus belle job au monde.

Un tournoi en mai

Le tournoi sera de retour, mais dans une forme complètement revue.

D'abord, il aura lieu en mai, ce qui a forcé les membres de l'organisation à se faufiler entre les parties de séries éliminatoires des Remparts et les concerts déjà prévus au Centre Vidéotron.

La dernière version de l'horaire date de jeudi dernier , lance Patrick Dom pour illustrer les nombreux changements effectués depuis l'annonce du report en janvier.

Puis, le tournoi sera scindé en deux blocs. Les catégories AA-Élites, AA et A joueront leurs parties du 1er au 8 mai alors que les équipes des classes AAA, BB et scolaire seront en action du 9 au 15 mai.

Une chose ne change pas toutefois : le tournoi conservera son caractère international. Treize pays seront représentés parmi les 130 formations présentes.

Je n’en reviens pas qu'on ait 13 pays , assure Patrick Dom. On sort d'une pandémie où il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas voyager, où c'était difficile de rentrer au Canada et là, on annonce ce matin, c'est vraiment le fun.

Pour les jeunes

Le directeur de Hockey Québec Jocelyn Thibault, qui était présent pour le point de presse, n'a rien oublié de sa participation au tournoi de Québec.

Alors dans l'uniforme des petits Canadiens de Montréal et ayant Martin St-Louis comme coéquipier, l'ancien gardien de but professionnel se souvient que son équipe avait battu les petits Nordiques de Québec.

Il salue le travail accompli pour que le tournoi puisse enfin avoir lieu en 2022.

C’était compliqué de faire ces efforts-là et de retarder le tournoi en mai, mais c’est important le tournoi pour les jeunes. Moi-même, je parle encore avec beaucoup d'émotion de mon passage au tournoi parce que c'était important pour nous autres, ça ne l'est pas moins pour les jeunes d'aujourd’hui.

Parmi les nouveautés au programme, notons la création de la classe A, plus récréative, où 24 clubs sont inscrits. De plus, comme le tournoi a lieu en mai, la température plus clémente permettra de créer un événement extérieur, le SNOFest Pee-Wee sur la place Jean-Béliveau avec chapiteau, musique et zone de jeux, du 5 au 8 mai et du 12 au 15 mai.