Réorganisation de la santé : entre espoir et ambivalence en Outaouais

Entre espoir et ambivalence : voilà les réactions suscitées en Outaouais par le plan de réorganisation du système de santé présenté par le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé mardi.

Le plan majeur de réorganisation du système de santé du gouvernement prévoit l'offre de soins de santé accessibles et performants à tous les Québécois, en s’attaquant surtout au problème du million d’entre eux qui n’ont pas de médecin de famille. Une autre des mesures phares du plan est celle d'un guichet d’accès unique pour les soins de première ligne.

Ce nouveau système est déjà mis à l'essai depuis deux ans dans le Bas-Saint-Laurent, notamment à Rimouski et à Rivière-du-Loup, où il a donné de bons résultats.

Selon les données récoltées dans cette région, c’est environ un patient sur deux qui passe par le guichet qui a besoin de voir un médecin de famille , explique Marcel Guilbeault, chef du Département régional de médecine générale (DRMG) de l'Outaouais.

Des cliniques médicales de la région ont déjà informatisé leur gestion de dossiers, et ce nouveau système de prise en charge est perçu d’un bon œil.

Ces patients-là vont être mis dans des rendez-vous de tous les groupes de médecine familiale, des groupe de médecine de famille GMF réseau, comme Médigo, comme la nouvelle clinique Avicenne , poursuit-il. C’est tout un système informatique qui va être dans un continuum qu’on espère fluide et efficace.

De belles paroles électorales

Le ministre de la Santé et des Services sociaux souhaite aussi que le système de santé devienne l’employeur de choix pour les 300 000 personnes qui y travaillent, mais aussi pour celles qui veulent venir y travailler . Christian Dubé mise notamment sur l’abolition du travail supplémentaire obligatoire (TSO).

Le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) estime qu'il s'agit de belles paroles électorales .

Encore une fois, on s’aperçoit que le gouvernement n’écoute pas les professionnelles en soin. Aucune priorité qui touche la loi sur les ratios sécuritaires ou que le temps supplémentaire obligatoire TSO soit banni comme moyen de gestion , dénonce sa présidente, Karine d’Auteuil.

Cette dernière donne entre autres l’exemple de la Californie, qui a pris un virage vers le principe des ratios sécuritaires, c'est-à-dire un nombre dit sécuritaire de soignants par patient selon les besoins.

L’exode des professionnelles en soin, ce n’est pas parce qu’on n’est pas dans des infrastructures technologiques ou des bâtisses neuves. Ce sont les conditions de travail , martèle Mme D’Auteuil.

Décloisonner, une bonne idée

La doctorante et chargée de cours en science infirmière à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et membre du conseil d'administration de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII), Audrey Bujold, voit d’un bon œil l’idée de décloisonner les professions, comme le propose le gouvernement.

Il n’y a pas de pénurie d’infirmières. Il y a une pénurie de bons milieux dans lesquels les infirmières ont envie de travailler , fait-elle valoir.

« Lorsqu’on valorise l’expertise des infirmières et infirmiers du Québec, c’est gagnant, et les infirmières ont envie d’aller travailler dans ce temps-là. Lorsqu’on abolit le temps supplémentaire obligatoire TSO , ou qu’on le réduit au minimum, même chose. » — Une citation de Audrey Bujold, doctorante et chargée de cours en science infirmière à l'Université du Québec en Outaouais et membre du CA de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers

La réorganisation du système annoncée plaît aux ambulanciers de la région. La Coopérative des paramédics de l’Outaouais est d’avis que la pandémie a prouvé que ces travailleurs pouvaient contribuer plus amplement au système de santé québécois.

Le constat est simple : les paramédics sont très polyvalents , indique Laurie Vaillancourt, cheffe intérimaire aux opérations.

« Il faut que nos paramédics soient reconnus comme des travailleurs essentiels du système de santé. » — Une citation de Laurie Vaillancourt, cheffe intérimaire aux opérations de la Coopérative des paramédics de l’Outaouais

Pas de la magie , selon une experte

Un tel décloisonnement pourrait cependant susciter des malaises dans les milieux de travail, croit cependant Monique Benoît, professeure de sociologie en sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais UQO .

Elle craint la démoralisation des infirmières praticiennes spécialisées par rapport aux conditions de travail de leurs collègues médecins.

Les infirmières commencent à se comparer. Elles commencent à se dire : "Pourquoi est-ce qu’on ferait le même travail, ou presque, qu’on aurait tant d’importance, en ayant le tiers ou le huitième du salaire des médecins ?" , souligne Mme Benoît. Ça n’a pas de sens. Un jour ou l’autre, on va se retrouver dans la situation où des corporations vont faire des pressions pour être mieux payées, et c’est normal .

On n’est pas en train d’attaquer le vrai problème du financement des structures et des personnes qui sont des intervenants dans le système de santé , conclut-elle.

