Financement : les transports adaptés et collectifs tirent la sonnette d’alarme

Les services de transport collectif et adapté des petites municipalités de l'Estrie lancent un cri du coeur. Québec a récemment annoncé une aide financière, mais ils estiment que celle-ci ne leur permet pas d'assurer le maintien de tous les services et soutiennent que ceux-ci sont en péril.

On fait aussi de l’information en format collation.

Sur les 96 millions de dollars annoncés par Québec pour les différents services de transport collectif régionaux de la province, le service Actibus à Coaticook ne recevra que 7000 $ en 2022.

Sept mille dollars, ça ne se calcule même pas en pourcentage de 96 millions, déplore le vice-président d'Actibus et conseiller municipal Vincent Brochu. C'est ridicule, c'est plus de 100 000 dollars par année dont on a besoin pour fonctionner. C'est 175 000 $ de subventions qu’on avait annuellement.

Le problème, selon le conseiller municipal, est que la clientèle d'Actibus a chuté depuis la pandémie; elle est passé de 85 000 en 2019 à 20 000 en 2021. Le financement du gouvernement a donc fondu, mais les coûts d'exploitation ont augmenté.

Cette subvention est tombée [l'an dernier] à 35 000 $ parce les usagers n'étaient plus là dû à la COVID, la peur , explique Vincent Brochu.

« Avec le coût du pétrole, on s'entend que le 7000 dollars qu’on nous donne présentement du 96 millions ne comblera même pas le manque à gagner pour mettre de l'essence dans nos autobus. » — Une citation de Auteur

D'autres services en péril

Le Haut Saint François et Val-des-Sources connaissent également des problèmes de financement pour leur service, tout comme Windsor.

Québec a annoncé lundi une aide financière de près de 300 000 dollars à la Ville dans le cadre du Programme de subvention au transport adapté. Dans la MRC du Val-Saint-François, c'est l'entreprise Trans-Appel qui assure le service de transport adapté et collectif. Or, le directeur général de Trans-Appel, Dominic Alexandre, affirme que ce montant constitue les subventions attendues pour 2021, et arrive avec des mois de retard.

Il estime également que ce montant est loin d'être suffisant pour répondre aux besoins, d'autant plus que les critères d'évaluation n'ont jamais été revus depuis 2013.

En 2013, le coût pour une heure de minibus était de 45 $ de l'heure, plus taxes. Aujourd'hui, en 2022, ça me coûte 85,60 $ de l'heure , dénonce-t-il.

Dominic Alexandre soutient également que tous les organismes de transport adapté et collectif connaissent des retards de paiement de Québec.

Ne pas nuire aux usagers

Valérie Guimond se déplace en fauteuil roulant et est une usagère régulière d'Actibus. Elle l'utilise pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, et soutient qu'elle ne pourrait se passer de ce service.

Aujourd'hui, il n'y avait personne qui pouvait me ramener chez moi avec un véhicule [adapté]. Le transport sert à plusieurs personnes , affirme-t-elle.

Ce ne sont pas que des personnes ayant des problèmes de mobilité qui utilisent les services d’Actibus. L'organisme offre aussi du transport collectif, urbain et interurbain.

Cependant, dès lundi, Actibus devra cesser temporairement le circuit urbain de ses autobus en soirée. La Ville de Coaticook travaille avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie pour repenser leur système. Vincent Brochu espère que l'arrêt temporaire sera le plus court possible pour éviter de nuire aux usagers.

On est très très proactif présentement. Ce n'est pas comme si on attendait après gouvernement, mais il doit faire sa part.

Avec les informations de Fanny Geoffrion