Le gouvernement albertain croit que la nouvelle stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral est déconnectée de la réalité. Le plan prévoit que les émissions de l’industrie pétrolière et gazière diminueront de 42 % d’ici 2030.

C’est complètement délirant, s’insurge le ministre albertain de l’Environnement, Jason Nixon. Cela va avoir des conséquences économiques dévastatrices d’un bout à l’autre du pays.

Il décrit le plan fédéral comme une attaque directe contre l’industrie pétrolière et gazière.

Il croit que des investissements de centaines de milliards de dollars sont nécessaires, plutôt que les 9,1 milliards annoncés par Ottawa mardi.

Le plan fédéral ne prévoit pas pour l’instant de cible contraignante pour les émissions de l’industrie pétrolière et gazière. Le gouvernement fédéral va cependant lancer un processus de consultation avec les entreprises et les provinces pour mettre sur pied un plafond d’émission qui permettra d’attendre la carboneutralité d’ici 2050.

La ministre de l’Énergie de l’Alberta, Sonya Savage, affirme cependant n’avoir, jusqu’à présent, participé à aucune discussion à ce sujet avec le gouvernement fédéral.

Le plan prévoit que les mesures présentées jusqu’à maintenant entraîneront une diminution de 42 % des émissions du secteur du pétrole et du gaz d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019.

En 2019, les émissions de GES de l'Alberta représentaient 37 % des émissions canadiennes. Photo : iStock

Le fédéral prévoit notamment d’accroître le recours au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone (CUSC), notamment grâce à un crédit d’impôt qui devrait être présenté dans le prochain budget fédéral.

Ottawa veut également s’attaquer aux émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier en plus d’éliminer les subventions publiques aux énergies fossiles.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers se réjouit cependant que le plan ne prévoie pas de diminution de la production pétrolière. Le plan reconnaît que la demande mondiale pour le pétrole et le gaz va perdurer pendant encore des décennies et que le Canada peut jouer un rôle en fournissant de l’énergie à faible émission , affirme un communiqué de presse.

Si on veut atteindre cet objectif de 42 %, on n’aura pas le choix de limiter la production , estime cependant l’ancien vice-président de TC Énergie Dennis McConaghy. Selon lui, tenter d’y arriver en investissant massivement dans le captage du carbone serait un énorme gaspillage d’argent et d’énergie .

Verdir l’électricité albertaine?

Le plan prévoit aussi que 100 % de l’électricité canadienne sera produite sans émission de GES d’ici 2035. Contrairement à la majorité des provinces, l’Alberta dépend encore massivement des énergies fossiles pour la production de son électricité. En 2018, 92 % de sa production électrique provenaient du charbon et du gaz naturel.

La province s’est engagée à fermer toutes ses centrales au charbon d’ici 2030. La plupart d'entre elles seront cependant remplacées par des centrales au gaz.

La centrale électrique au charbon Sheerness près de Hanna, en Alberta, a été convertie au gaz naturel en 2021. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

C’est une énorme occasion pour l’Alberta, dit la professeure à l’Université de Calgary Sara Hastings-Simon. Cela va vraiment dépendre de la construction de lignes électriques vers des provinces qui disposent de ressources hydroélectriques comme la Colombie-Britannique.

Elle croit que l’Alberta pourrait en bénéficier économiquement, si le fédéral soutient financièrement la construction de nouvelles lignes de transmission interprovinciales. La ministre Sonya Savage juge cependant que cet objectif est lui aussi difficile à atteindre.

La production d’électricité est de juridiction provinciale et il n’y a eu aucune consultation avec les provinces , déplore-t-elle.

Un plan irréaliste, selon l’opposition

Le plan dévoilé par le gouvernement fédéral ne convainc pas non plus la cheffe de l’opposition néo-démocrate, Rachel Notley.

« Ce n'est pas seulement ambitieux, c’est de la pure fantaisie. » — Une citation de Rachel Notley, cheffe du NPD albertain

Elle estime qu’il est irréaliste pour l’industrie de construire de nouvelles infrastructures ou de moderniser ses équipements à temps pour diminuer ses émissions de 42 % d’ici 2030.