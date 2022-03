Nouvel hôpital et viaduc de la montée Paiement : des propos de Mathieu Lacombe font réagir

Des propos du ministre de la Famille et responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, tenus lors d’un dîner-causerie virtuel organisé par la Chambre de commerce de Gatineau, ont suscité la réaction des élus municipaux, mardi.

Le ministre a notamment appelé lundi à l'ouverture d'esprit dans le dossier de l’emplacement du nouvel hôpital de l’Outaouais. Il a dit que son gouvernement évalue toutes les options, incluant celles qui proposent la construction du futur centre hospitalier en dehors du centre-ville.

On considère le centre-ville , a-t-il déclaré. Mais à la fin, des terrains qui peuvent accueillir cet hôpital-là – [...] qui est un campus – il n’y en a pas des tonnes.

Le ministre a aussi indiqué que son gouvernement était ouvert à l’idée de payer la facture pour des services de transport et d’infrastructures entourant le futur Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) de l’Outaouais.

La mairesse de Gatineau France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a réagi tièdement à cet engagement.

« Show me the money! [Montrez-moi l'argent!] » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Le gouvernement, il peut le dire. C’est très bien de le dire, et tant mieux s’il le dit sur des tribunes publiques, mais maintenant on veut un chèque avec des engagements qui vont venir confirmer que les frais collatéraux à l’arrivée de l’hôpital sur notre territoire ne seront pas payés par les citoyens de Gatineau , a-t-elle poursuivi.

La mairesse n’a pas tenu à s’épancher sur le processus du choix du site, tel que décrit par M. Lacombe lors du dîner-causerie.

J’ai eu plusieurs discussions avec M. Lacombe et les gens du gouvernement du Québec. Pour moi, ce sont des messages que j’avais déjà entendus , s’est-elle bornée à répondre.

Rappelons que des sources ont indiqué à Radio-Canada qu’un emplacement à l’extérieur du centre-ville, sur le boulevard de la Technologie, au nord du secteur de Hull, avait été retenu par le gouvernement.

Élargissement du viaduc de la montée Paiement

Le projet d’élargissement du viaduc de la montée Paiement a aussi fait partie des discussions lors du dîner-causerie. La conseillère du district du Carrefour-de-l'Hôpital, Olive Kamanyana, a demandé au ministre des précisions sur l'avancement de ce projet.

Il y a des dossiers qui dorment encore sur le bureau de votre ministère, dont celui sur le viaduc qui est encore engorgé. C'est vraiment un enjeu , lui a-t-elle lancé.

La conseillère du Carrefour-de-l'Hôpital, Olive Kamanyana, soutient que l'élargissement du viaduc de la montée Paiement est un enjeu de sécurité. Sur la photo, une collision qui s'est produite sur l’autoroute 50, près de la montée Paiement, en 2016 (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Selon le ministre et député de Papineau, la Ville de Gatineau n’avait pas encore priorisé ce projet auprès de son gouvernement. Il a laissé entendre que c'est peut-être pour cette raison qu'il n'était pas au courant de cette infrastructure locale .

Des recherches effectuées par Radio-Canada démontrent en effet que le projet d'élargissement n'apparaît nulle part dans le Plan québécois des infrastructures (PQI). Le ministère des Transports n'avait pas de réponse à fournir à ce sujet, en fin de journée, mardi.

Des élus de Gatineau se sont dits étonnés d’apprendre que le projet ne soit pas inscrit au Plan québécois des infrastructures PQI , même si le conseil avait adopté une résolution unanime établissant ce projet comme étant une priorité en matière de transport, en 2019.

Daniel Champagne, président du conseil municipal de Gatineau et conseiller municipal du district du Versant (archives) Photo : Radio-Canada

Le président du conseil municipal et conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, a soutenu que la Ville de Gatineau a soumis une liste de projets d’infrastructures prioritaires au gouvernement. Parmi ces projets se trouve l’élargissement du viaduc de la montée Paiement, a-t-il insisté.

Cette lettre-là a été obtenue par le bureau du ministre Lacombe , a-t-il précisé lorsqu’interpellé sur le sujet. Je suis surpris d’apprendre que ce n'est pas dans le Plan québécois des infrastructures PQI parce que c'est contraire à ce que nous a indiqué le ministère des Transports du Québec.

« Je dis publiquement à tous mes citoyens que ça fait partie des priorités sur cinq ans du ministère des Transports du Québec MTQ ! » — Une citation de Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant

La Ville a même déjà réservé un montant de 750 000 dollars pour ce projet, a ajouté Olive Kamanyana. Ça m’a étonné que le ministre n'était pas au courant, et probablement que le caucus des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) [non plus].

Ce projet devrait se réaliser à partir de cette année ou, au plus tard, l’année prochaine , a-t-elle dit. C’est un projet qui répond à des enjeux de sécurité. Ce n'est pas un projet qu’on peut dire qu’on va attendre. Ce projet-là ne peut pas attendre.

On est très conscient qu’il y a plusieurs dossiers d’infrastructures routières à travers toute la région de l’Outaouais qui sont importants pour les élus municipaux, mais aussi pour le gouvernement , a rétorqué le cabinet du ministre Lacombe. Dans ce cas-ci, il s’agit principalement d’un dossier sur lequel travaille notamment le député de Chapleau Mathieu Lévesque. De notre côté, nous n’avons pas été interpellés directement sur ce sujet.

Avec les informations de Nathalie Tremblay