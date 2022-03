Réorganisation de la santé : consultation et investissements attendus dans l’Est-du-Québec

Ce que j’espère, c’est que tout ça ne se fera pas à huis clos et que les syndicats, on va être là pour faire entendre notre voix , avance la présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ), Nathalie Savard.

De son côté, le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold, rappelle que le milieu a vu d’autres plans gouvernementaux par le passé et dit demeurer sceptique face à cette nouvelle charge.

Dans les 20 dernières années, il y a eu quand même plusieurs réformes en santé avec beaucoup d’attentes à chaque fois, mais qui se sont peu matérialisées , lance M. Bujold.

« Le ministre Dubé parlait des sceptiques, je pense qu’on va s’inscrire dans la section des sceptiques! » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec

Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a présenté mardi le plan de son gouvernement de réorganisation du système de santé.

Québec souhaite offrir des soins de santé accessibles et performants à tous les Québécois, notamment au million de citoyens qui n'ont pas de médecins de famille, par le biais d'un guichet d'accès unique de première ligne.

Ce nouveau système est déjà mis à l'essai depuis deux ans au Bas-Saint-Laurent, où il a donné de bons résultats.

Pour la présidente de l’Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent, la Dr Josée Bouchard, un système généralisé comme le Guichet d’accès de première ligne (GAP) enlèverait une charge sur les épaules des travailleurs de la santé.

Nous, le GAP, ça nous rend de grands services [au Bas-Saint-Laurent] alors je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être utile ailleurs dans tout le Québec , croit la Dr Bouchard.

Mme Bouchard considère aussi que le GAP permettra aux omnipraticiens de voir un plus grand nombre de patients.

Pour atteindre ses objectifs, le ministre Dubé mise également sur le décloisonnement des professions, sur la complémentarité des services publics et privés et sur un virage vers les soins à domicile.

Nathalie Savard estime toutefois que ces changements seront tributaires d’une amélioration des conditions de travail.

Sur la Côte-Nord, on a une importante pénurie de personnel [de la santé]. Si on veut les garder et attirer [du personnel], il y a le côté monétaire, mais il y a aussi la reconnaissance de ces gens-là , explique la présidente du Syndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois SIISNEQ .

Nathalie Savard est présidente du SIISNEQ, qui représente les infirmières du Nord-Est québécois (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Elle juge que le gouvernement devra injecter de l’argent de façon importante pour arriver à faire ces changements dans le réseau.

« Ça prend du personnel, ça prend des sous. » — Une citation de Nathalie Savard, présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve et de Jean-François Deschênes