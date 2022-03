Des Ukrainiens fuyant la guerre arrivent à Edmonton à bord d’un vol humanitaire

On fait aussi de l’information en format collation.

« Les réfugiés » sont hébergés par des familles d’accueil, parents et amis vivant en Alberta ou en Saskatchewan.

Valentina Gvozd, arrivée en compagnie de ses enfants, Bogdan, 9 ans, et Artem, 6 ans, estime qu'ils ont été chanceux de faire partie de ce vol à destination du Canada, alors que le conflit entre l'Ukraine la Russie entre dans sa cinquième semaine. Ils seront hébergés chez son beau-frère, Andrii Nabutovskyi, à Red Deer.

Bien qu'il soit difficile de recueillir des chiffres précis dans une zone de guerre active, la guerre en Ukraine a tué plus de 1000 civils et fait 1800 blessés, selon les chiffres des Nations unies au début de la semaine.

Plus de 10 millions d'Ukrainiens, soit le quart de la population du pays, ont été déplacés, dont près de 4 millions ont fui l'Ukraine.

S'exprimant en ukrainien, Valentina Gvozd dit avoir ressenti de la gratitude et du soulagement en descendant de l'avion, après un voyage difficile qui l'a conduite de l'Ukraine vers la Pologne, puis au Canada.

Mes premières impressions sont que vous nous accueillez si gracieusement. Nous sommes ici pour la toute première fois , s'exclame Valentina Gvozd.

« Que puis-je dire? Je suis très reconnaissante que vous nous acceptiez. Nous, Ukrainiens, vous remercions sincèrement. » — Une citation de Valentina Gvozd, ressortissante ukrainienne

Le regard tourné vers un nouveau départ

Il n'y a pas si longtemps, la vie de Valentina Gvozd dans la ville de Tcherkassy, au centre de l'Ukraine, était tranquille.

Elle était comptable, et ses fils allaient à l'école. Puis l'armée russe a envahi l'Ukraine, le 24 février.

C'étaient des enfants ordinaires qui allaient à l'école tous les jours comme toutes les familles ukrainiennes ordinaires , a déclaré Andrii Nabutovskyi, qui s’est chargé d'agir comme traducteur pour sa belle-soeur et ses neveux.

« Et en ce jour horrible, la guerre a commencé, et ils ont passé beaucoup de temps dans la cave parce qu'on ne sait jamais quand une charge d'artillerie va arriver et pourrait mettre fin à notre vie. » — Une citation de Andrii Nabutovskyi, beau-frère de Valentina Gvozd

C'est dur, parce qu'on pense que la guerre va se terminer dans quelques jours, mais cela n'a pas été le cas , poursuit Andrii Nabutovskyi.

Des gens qui fuient les bombardements russes. Photo : afp via getty images / ARIS MESSINIS

Alors que les bruits des explosions retentissaient de plus en plus fort, Valentina Gvozd a pris la décision de quitter sa maison. Elle a emballé quelques affaires dans sa voiture et elle a traversé la frontière polonaise en voiture avec ses fils, avant, finalement, de se rendre à Varsovie.

C'est tout ce qu’ils ont pu rassembler en quelques minutes. Juste leurs besoins de base , explique Andrii Nabutovskyi, en montrant le chariot à bagages contenant quelques affaires de la famille.

« Ils ont abandonné leurs jouets, leurs affaires, toute leur vie. En gros, ils cherchent un nouveau départ, au moins jusqu'à ce que la guerre soit terminée. » — Une citation de Andrii Nabytovskyi

Élan de solidarité

L’Albertain Ivan Lypovyk s'attend à effectuer beaucoup de démarches administratives pour ses hôtes, notamment à obtenir des numéros d'assurance sociale et des cartes d'assurance maladie de l'Alberta. Photo : (Nathan Gross/CBC)

L’Albertain Ivan Lypovyk a ouvert sa maison d'Edmonton aux réfugiés, accueillant trois adultes et deux enfants. Il s'attendait à accueillir 13 personnes, mais seule une des familles a pu prendre le vol en partance de Varsovie.

Ivan Lypovyk regrette que les autres réfugiés n'aient pas réussi à pendre ce vol, car ils n'ont pas pu obtenir leur passeport et leur visa à temps. Il affirme avoir une pensée pour eux.

C'est doux-amer , dit-il. Selon lui, accueillir ses amis qui ont besoin d'aide est stressant, mais gérable .

« Je suis très heureux pour ceux qui ont réussi et j'attends que les autres arrivent. »

Ivan Lypovyk s'attend à effectuer beaucoup de démarches administratives pour ses hôtes, notamment à obtenir des numéros d'assurance sociale et des cartes d'assurance maladie de l'Alberta.

Personne ne se prépare au pire

Des Ukrainiens continuent de franchir la frontière polonaise à Medyka pour fuir la guerre qui dévaste leur pays. Selon l'ONU, 3,8 millions de personnes ont maintenant quitté l'Ukraine, dont 2,3 millions qui se sont rendus en Pologne. Photo : La Presse canadienne / AP/Sergei Grits

Ivan Lypovyk a quitté l'Ukraine en 2008 pour s'installer au Canada. Il dirige actuellement une petite entreprise en Alberta et compte recruter trois de ses invités, dont un couple qui a deux enfants.

Il était impatient d'accueillir ses hôtes et de leur apporter un peu de réconfort après avoir échappé à l'horreur d'une guerre soudaine et effroyable.

Personne ne s'attendait à cela. Personne ne s'est préparé au pire , a-t-il déclaré. Personne ne vit en sachant que, un jour, il faudra avoir un plan complet en place, comment on va réagir à la guerre.

« Je vais juste les serrer dans mes bras. [Et leur dire] : "Qu'est-ce que je peux faire?" » — Une citation de Ivan Lypovyk , Edmonton

Le vol nolisé par l'ancien premier ministre de l'Alberta Ed Stelmach, l'ancien député conservateur Thomas Lukaszuk et le Congrès des Ukrainiens canadiens, retourne mardi en Pologne. Il sera chargé de dons, notamment du matériel chirurgical, de médicaments et de fournitures de premiers soins pour les Ukrainiens.

D'après les informations de Wallis Snowdon