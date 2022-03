La Ville de Montréal intensifie sa lutte contre le racisme systémique

La Ville de Montréal a dévoilé mardi une série de mesures pour combattre le racisme et les discriminations systémiques au sein de ses institutions. Elle mise entre autres sur la formation des différents agents municipaux et sur la mise en place d’outils administratifs pour parvenir à ses fins.

On fait aussi de l’information en format collation.

L’administration de Valérie Plante a profité d’une assemblée publique de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et de la Commission de la sécurité publique pour annoncer ses 12 engagements pour 2022 afin de favoriser l’inclusion sociale.

Ces engagements impliquent l’ensemble des acteurs municipaux, allant des arrondissements au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Société de transport de Montréal (STM) à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), en passant par le Service de sécurité incendie de Montréal.

Ces unités participent à accélérer les changements systémiques en matière de lutte au profilage racial et social , peut-on lire dans le plan d’action de la Ville.

La démarche fait suite à la consultation publique sur le racisme de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), menée en 2018 et 2019.

À la suite du dépôt du rapport en juin 2020, la Ville de Montréal avait reconnu, par la voix de sa mairesse, l’existence de racisme et de discriminations systémiques , a rappelé la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier. Notre engagement, au-delà de la reconnaissance du problème, était de le combattre avec ardeur.

Depuis, la Ville a embauché une commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, Bochra Manaï. Cette dernière s’est réjouie, mardi, que chaque service de la Ville ait nommé un responsable du dossier.

« C’est très important que la question du racisme et des discriminations soit aussi répartie au sein des diverses entités. Cela a un impact sur le service public que l’on veut inclusif et sans pratique discriminatoire. » — Une citation de Bochra Manaï, commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques

Bochra Manaï est la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques de la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Cinq volets

Les 12 engagements de la Ville s’articulent autour de cinq volets et sont assortis de mesures concrètes pour lutter contre le racisme et les discriminations. L’un de ces volets est la sécurité publique, où l’on souhaite enrayer le profilage racial.

Dans son plan d’action, la Ville prévoit notamment de renforcer la formation des agents du SPVM pour qu’ils puissent intervenir de manière plus adéquate.

Souvent, les citoyens vont sentir que leurs droits sont brimés à tort ou à raison, a indiqué Dominique Ollivier. Ils vont affronter les policiers et, ensuite, on assiste à une escalade qui peut mener jusqu'à l’arrestation ou à de la violence. On veut éviter de se rendre là.

Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La Ville a également établi plusieurs mesures pour combattre le racisme au sein de l’administration municipale. Par exemple, elle compte se doter de mécanismes pour faciliter le cheminement des plaintes des employés municipaux qui se sentent victimes de racisme ou de discrimination.

Elle s’engage également à promouvoir par différents moyens l’équité culturelle, territoriale et économique.

Pour ce faire, elle veut entre autres assurer une plus grande représentativité des diversités dans les festivals et événements culturels à Montréal, une meilleure distribution des investissements municipaux et lutter contre les pratiques discriminatoires en matière de logement.

Enfin, la Ville souhaite accroître la participation citoyenne des personnes racisées et autochtones.

Nous aspirons à bâtir une ville au sein de laquelle toutes et tous sont égaux, peuvent s’épanouir pleinement et vivre dignement. L’égalité passe par des engagements concrets en matière de sécurité urbaine et d’accès au logement, au transport ainsi qu’aux espaces verts , a indiqué la mairesse Valérie Plante dans le document présenté mardi.

L’équité passe également par la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Nous sommes fermement déterminés à continuer de poser des gestes forts pour atteindre ces objectifs, et pour que chaque personne soit bien représentée, qu’elle soit incluse à tous les niveaux de la fonction publique montréalaise et qu’elle soit en sécurité dans la métropole.

L’administration Plante rappelle que la métropole est de plus en plus diversifiée et que cette tendance démographique n’ira qu’en s’accentuant au cours des prochaines années. En effet, selon les projections de Statistique Canada, la population montréalaise sera composée de près de 56 % de personnes nées à l’étranger ou descendant d’immigrants.