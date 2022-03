Le ballon sur glace effectue un retour en Abitibi-Témiscamingue

Le ballon sur glace a pratiquement disparu des arénas de la région depuis une quarantaine d’années, sauf dans les communautés autochtones. Mais depuis quelques mois, le ballon sur glace retrouve ses lettres de noblesse à l’Aréna Desjardins de Barraute, depuis l’arrivée de Vincent Levesque, technicien en loisir à la Municipalité de Barraute et entraîneur certifié.

Vincent Levesque est technicien en loisir à la Municipalité de Barraute et entraîneur certifié de ballon sur glace. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il initie une quarantaine d’élèves de l’école primaire Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Barraute à cette discipline sportive depuis le mois de novembre.

J’avais comme objectif de diversifier l'offre de services au niveau de l’aréna. J’ai déjà joué au ballon sur glace, donc pour moi, c’était un peu naturel d’offrir ça aux jeunes localement. Actuellement, l’offre de services est principalement concentrée au niveau du hockey. Ce que je voulais faire, c’était d’initier les jeunes, leur montrer qu’il y avait la possibilité de faire autre chose dans un aréna, comme du ballon sur glace , fait valoir celui qui a participé aux championnats canadiens dans la catégorie juvénile (U19) en 2019.

D’abord le primaire

Des élèves font un exercice de drible, dirigé par l'entraîneur Vincent Levesque. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Vincent Levesque a donc approché les éducateurs physiques des écoles primaire et secondaire de Barraute, qui ont adhéré au projet. Bâtons et souliers à ventouses ont donc été achetés en collaboration avec la Fédération québécoise de ballon sur glace et les élèves de la 4e à la 6e année sont les premiers à sauter sur la glace.

Pour le moment, on s’est concentrés sur l’école primaire, puis ça va venir plus tard au niveau école secondaire. On parle plus de l’an prochain, puisqu’il nous manque encore un petit peu d’équipements , précise Vincent Levesque.

Vincent Levesque donne des consignes avant que ne débute le cours en compagnie de Laurent Auger. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Éducateur physique à Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, Laurent Auger voit plusieurs avantages dans la pratique du ballon sur glace.

Ça permet de développer plusieurs concepts de jeu collectif, tels le marquage, le démarquage et la communication. On se trouve aussi à avoir un groupe plus homogène, où tout le monde est un peu débutant. Chacun peut trouver son compte dans un jeu comme celui-ci. Il y en a qui sont peut-être moins habiles, mais ils ont plus de force, plus de vitesse, alors ils sont capables de se démarquer quand même , fait valoir Laurent Auger.

Les élèves s’amusent

La discipline fait déjà de nouveaux adeptes, comme Érika Lemay, 12 ans.

Depuis que mon professeur d’éducation physique m’a montré comment jouer, j’ai commencé à aimer ça. J’aime quand on joue une partie comme aujourd’hui. J’ai passé le ballon à Benjamin et il a fait un but. Je vais continuer au secondaire, je pense , confie-t-elle.

Érika Lemay et Alexis Frenette ont découvert un nouveau sport qu'ils aiment bien pratiquer. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Alexis Frenette, 11 ans, voit quant à lui des parallèles avec le hockey, qui demeure son sport préféré.

J’aime ce sport. J’aime ça parce que je joue beaucoup au hockey, et ça ressemble au hockey. Les lancers, marcher, c’est comme patiner un peu, tu glisses. Je vais continuer à jouer au hockey. Je jouerais au ballon sur glace, mais j’aime encore mieux jouer au hockey , affirme-t-il.

Structurer le sport

Autant Vincent Levesque que Laurent Auger voient un potentiel de développement pour cette discipline dans la région.

C’est sûr qu’à long terme, on regarde peut-être la possibilité d’amener une structure mineure, avec des équipes, commencer par une. Mais ce qui était important, dans le projet, c’était de commencer au niveau des écoles. C’est avec elles qu’on va pouvoir amener un intérêt, et par la suite viendra la possibilité d’un projet à long terme si jamais on voit qu’il y a un attachement pour le sport , estime Vincent Levesque.

L'éducateur physique Laurent Auger donne certaines consignes avant le début d'un match amical. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon