Attentat du Métropolis : des survivants invoquent la négligence policière

Près de dix ans après l’attaque mortelle au Métropolis de Montréal, le soir de l’élection de Pauline Marois comme première ministre du Québec, quatre anciens techniciens sont devant les tribunaux. Les survivants arguent que les policiers ont été négligents ce soir-là et réclament plus de 150 000 $ chacun en dommages.

Gros choc post-traumatique , dépression et anxiété . Ils affirment que leur vie a complètement basculé à partir du soir du 4 septembre 2012.

Alors qu’on fêtait la victoire du Parti québécois de Mme Marois, plusieurs techniciens se trouvaient à l’arrière de l’immeuble lorsque le tireur a fait irruption. Il a tiré une balle qui a tué le technicien de scène Denis Blanchette et en a blessé un autre. Un incendie s’en est suivi.

Les techniciens arguent qu’il n’y avait ni surveillance ni présence policière au moment de l’attaque près de la porte à l’arrière du Métropolis.

Une plaignante, qui a porté secours à Dave Courage, un des blessés, a rendu un témoignage dans lequel elle a affirmé qu’elle revivait cette soirée en boucle. Les images sont restées gravées dans sa mémoire.

Elle a ajouté qu’elle vit depuis de graves crises d’anxiété, qu’elle avait sombré dans l’alcoolisme et a même tenté de s’enlever la vie.

C’est un choc post-traumatique avec d’innombrables séquelles, insiste Me Virginie Dufresne-Lemire, avocate des demandeurs. On allègue un défaut de sécurité flagrant et on va pouvoir en faire la preuve au cours des prochains jours.

Les policiers, de leur côté, rejettent ces allégations.

La Sûreté du Québec affirme qu’aucune erreur n’a été commise ce soir-là. Elle ajoute que le seul responsable des dommages causés aux victimes est le tireur Richard Henry Bain, condamné à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.

Pour ce qui est du Service de police de la Ville de Montréal, la Ville a précisé que son corps de police n’était pas responsable de la sécurité de cet évènement le 4 septembre.

Le procès qui vient de s'ouvrir devrait durer trois semaines.

