Les travaux au centre Georges-Vézina pourraient dépasser 1,5 M$, craint Julie Dufour

Elle a livré cette analyse lors de l’émission Place publique à la suite de la rencontre qu’elle a eue vendredi avec le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, comme le rapportait Le Quotidien mardi matin.

Selon ce qu’elle a indiqué, la rencontre cordiale a surtout porté sur les demandes de mise à niveau de l’éclairage, pour assurer une meilleure diffusion vidéo, et des bandes de l’aréna construit à la fin des années 1940. Aucun ultimatum n’a été avancé pour une date de réalisation de ces travaux.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a passé quelques jours à Saguenay. Photo : The Canadian Press / Peter McCabe

Une promesse en campagne

Julie Dufour craint de se retrouver avec des soumissions plus élevées que ce qu’elle avait promis en campagne électorale. Rappelons que récemment, les soumissions pour la réfection du pont de Sainte-Anne ont été au minimum supérieures de 50 %.

Les appels d’offres au public, c’est un peu comme une partie de hockey, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. Donc, tant qu’on n’a pas ouvert les enveloppes, on ne le sait jamais. Il y a quand même quelque chose qui m’inquiète dans le contexte mondial à l’heure actuelle, puis de l’inflation. Pour toutes les ouvertures d’appels d’offres dans la prochaine année, je vais me croiser les doigts, avec l’inflation et tous les problèmes d’approvisionnement qu’on voit, donc les évaluations d’il y a 12 mois… , a laissé entendre la mairesse.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, estime que la rencontre avec Gilles Courteau a été cordiale. Photo : Radio-Canada

En campagne électorale, le projet avancé par celle qui était candidate réservait 1,5 M$ pour les travaux au domicile des Saguenéens, notamment en réduisant la surface de jeu olympique. Le projet prévoyait aussi la réfection des vestiaires, de la galerie de presse et des locaux pour les bureaux.

Les bandes flex et l’éclairage ne faisaient pas partie de l’évaluation que j’avais eue à 1,5 M$. En même temps, en mettant la glace de grandeur standard au centre Georges-Vézina, inévitablement il faudrait changer les bandes, donc si on a accès à une subvention… Je pense que pour la sécurité, il y a quand même quelque chose. Pour l’éclairage, tout dépendamment de quelle est l’analyse et à quel coût c’est évalué on verra , a indiqué la mairesse.

Un demi-million de Québec

Lors de la rencontre, le commissaire a confirmé à Julie Dufour la somme qui serait fournie par Québec.

La Ligue a pris sur elle de faire quelques analyses, donc M. Courteau s’est engagé à me fournir ces analyses-là pour voir ce qu’il en était. Quand on les aura, on les regardera et en même temps il a confirmé qu’au gouvernement provincial, il y avait 500 000 $ pour chaque municipalité pour aider à ces modifications , a-t-elle poursuivi.