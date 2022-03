Un investissement pour accroître les activités de la papetière de Kapuskasing

Le gouvernement ontarien a annoncé plusieurs investissements dans la région de Kapuskasing mardi. Parmi ceux-ci, on compte une somme allouée à la papetière locale qui permettra de réparer une machine afin de la remettre en fonction et créer par la suite 45 emplois à temps plein.

La machine numéro quatre est défectueuse depuis plus de deux ans , explique André Ouimette, vice-président de l'exploitation chez Green First Products à Kapuskasing.

Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de réparations, de rouleaux à remettre en ordre , poursuit-il.

Grâce à un investissement de 400 000 $ de la province, la papetière compte achever les réparations nécessaires d'ici la fin du mois d'avril.

André Ouimette est vice-président de l'exploitation de Green First Products à Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Green First Products s'est d'ailleurs lancée dans une campagne de recrutement dans la région de Kapuskasing au cours des dernières semaines, dans l'espoir d'embaucher des journaliers, mécaniciens, électriciens et superviseurs.

M. Ouimette estime qu'il faudra environ huit mois pour recruter et former les nouveaux employés, et pour que l'usine de papier fonctionne à nouveau au maximum de sa capacité.

La province salue l'effort de diversification des produits

La demande de papier journal, déjà en déclin depuis l'arrivée de l'ère numérique, a encore plus chuté au début de la pandémie, selon M. Ouimette. On a remarqué une baisse d'environ 35 % de la demande pour les produits de papier [à] journaux.

Pour rester à flot, l'entreprise développe une nouvelle gamme de produits d'emballage alimentaire, utilisés dans les comptoirs de restauration rapide comme McDonald's et Tim Hortons.

« On espère développer d'autres produits pour sortir du marché du papier journal, c'est un marché en déclin et nous n'avons pas d'autres choix. » — Une citation de André Ouimette, vice-président de l'exploitation chez Green First Products

Le ministre du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, Greg Rickford, salue l'adaptabilité de l'usine de papier de Kapuskasing.

C’est impressionnant à quel point Green First a diversifié l'offre de produits. C'est en lien avec notre vision pour le Nord de l’Ontario , observe-t-il.

De son côté, le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, a affirmé que l'investissement montre le potentiel économique de la région.

« C'est une semaine très positive pour nous, à Cochrane, Hearst, Kapuskasing. On connaît le potentiel de notre région et, avec cet investissement, la province le reconnaît aussi. » — Une citation de Dave Plourde, maire de Kapuskasing

Manœuvre préélectorale ou non, le député provincial néo-démocrate Guy Bourgouin se réjouit de l'annonce du gouvernement progressiste-conservateur. C'est important d'avoir ces investissements, ça fait partie de la game, mais au final ça permet de créer des emplois.

Elles sont bienvenues, ces annonces. Ça démontre que peu importe qui est au pouvoir, on peut travailler ensemble , conclut-il.

Des annonces ailleurs dans la région

Au total, une somme de 3,4 millions de dollars servira à financer six projets différents dans la région de Kapuskasing, dont celui de la papetière.

D'autres projets qui bénéficieront des investissements de la province comprennent une ferme de céréales, un système de tuyaux de drainage souterrain, des rénovations au Palais des sports et un projet de transformation de viandes locales.