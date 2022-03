Les Foo Fighters annulent tous leurs concerts à la suite de la mort de Taylor Hawkins

Le groupe dirigé par Dave Grohl devait notamment se produire aux prix Grammy à Las Vegas dimanche, ainsi que dans plusieurs festivals aux États-Unis. Les Foo Fighters avaient aussi plusieurs concerts prévus en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France et au Royaume-Uni.

C’est avec grande tristesse que les Foo Fighters confirment l’annulation de toutes les dates de notre tournée à venir à la lumière de la perte sidérante de notre frère , a affirmé le groupe dans une déclaration et sur les réseaux sociaux mardi.

Taylor Hawkins est mort dans la nuit de vendredi à samedi durant la portion sud-américaine de la tournée du groupe. Il avait 50 ans.

Nous sommes désolés et déçus de ne pas pouvoir vous voir comme prévu , a continué le groupe. Nous allons prendre ce moment pour faire notre deuil, guérir et voir nos proches; et apprécier toute la musique et les souvenirs que nous avons créés [avec Taylor].

Taylor Hawkins a été le batteur de tournée d’Alanis Morissette avant de rejoindre les Foo Fighters. Il a joué sur les plus grands albums du groupe, comme One by One et In Your Honor.