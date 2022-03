L’éducation à l’environnement au cœur d’une nouvelle chaire de recherche à l’UQAR

L'objectif est d'encourager les jeunes à développer un regard critique sur ces questions et de les aider à se faire entendre par les décideurs, affirme la titulaire de la Chaire et professeure en sciences de l’éducation à l'Université du Québec à Rimouski UQAR , Geneviève Therriault.

« Ce que l'on veut, c'est que les jeunes se sentent plus écoutés et plus puissants. Qu'ils sentent vraiment qu'ils peuvent faire une différence face aux questions environnementales. »