Réforme de la santé : le ministre Dubé a-t-il les moyens de ses ambitions?

La réorganisation du système de santé québécois proposée par Christian Dubé soulève de nombreux espoirs et commentaires positifs dans le milieu. De nombreux intervenants se demandent toutefois si le ministre de la Santé a suffisamment de personnel soignant à sa disposition pour réaliser les changements souhaités.

On fait aussi de l’information en format collation.

Meilleur accès aux soins de première ligne, fin des heures supplémentaires obligatoires pour les infirmières, réduction des délais de prise en charge, recours accru à l’interdisciplinarité… Les objectifs poursuivis par la réforme Dubé sont salués par les différentes organisations professionnelles.

Le président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec (AMOQ), Pascal Renaud, se réjouit particulièrement de voir que le gouvernement Legault souhaite aller de l’avant avec l’implantation d’un guichet d’accès unique en première ligne.

Cette mesure-là est importante parce qu'elle va permettre à chaque patient d'être orienté vers le bon professionnel. Ce n'est pas toujours le médecin de famille qui est la meilleure personne pour répondre aux besoins [du patient] , fait valoir le Dr Renaud en entrevue à Radio-Canada.

Christian Dubé a présenté mardi son projet de réorganisation du système de santé québécois. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

S’il est convaincu que le portail unique donnera des résultats positifs à court terme, le médecin craint que le réseau soit aux prises avec un problème d’effectifs médicaux à plus long terme.

Juste dans la région de Québec, il nous manque environ 100 médecins de famille pour prendre en charge les 114 000 patients [orphelins inscrits] sur notre guichet d'accès , fait remarquer Pascal Renaud.

« En théorie, le plan est bon. Ce qui va être important, c'est de voir comment ça se passe en pratique et quelle énergie, quelles ressources le gouvernement va mettre dans ce plan-là. » — Une citation de Le Dr Pascal Renaud, président, Association des médecins omnipraticiens de Québec AMOQ

De son côté, le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoit Morin, croit que le ministre de la Santé a posé le bon diagnostic et s’est doté du bon plan .

Défi

Le succès de la réforme Dubé reposera selon lui sur la mise en application de ce plan. À l'instar du Dr Renaud, il s’attend à ce que le manque de ressources humaines représente un défi.

La pénurie de personnel, le manque crucial d'assistants techniques. À quelques endroits, il manque de pharmaciens [au moment même] où il faut développer notre offre. C'est un enjeu qu'on vit, mais disons que c'est des enjeux qu'on a déjà vécus dans le passé , nuance le président de l’Association québécoises des pharmaciens propriétaires AQPP .

Le plan du ministre Dubé prévoit un recours accru à l'interdisciplinarité. (Archives) Photo : getty images/istockphoto / OZANKUTSAL

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ ) salue quant à elle la volonté du ministre Dubé de mettre fin aux heures supplémentaires obligatoires, sauf dans quelques rares exceptions.

En offrant de meilleures conditions de travail aux professionnels en soins, ça commence par l’arrêt du temps supplémentaire obligatoire, qui est devenu un mode de gestion vraiment abusif dans le réseau de la santé , a commenté la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ , Julie Bouchard.

Elle qualifie le plan de Christian Dubé de très ambitieux et voit d’un bon œil son intention de miser davantage sur l’interdisciplinarité et la prévention. Mme Bouchard émet cependant quelques réserves.

Il n'y a aucun échéancier dans le document [pour atteindre les objectifs visés] ni aucun moyen pour y arriver. C'est ce qui nous inquiète le plus actuellement , confie la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ .

Sous-financement

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) juge pour sa part que le plan du ministre de la Santé contient beaucoup de vœux pieux . Le syndicat doute que la réorganisation présentée mardi soit réalisable en raison, notamment, du sous-financement du réseau.

Le sous-financement des services publics, particulièrement en santé, nous fait dire que, malgré les bonnes intentions du ministre, ce dernier n’a pas les moyens de ses ambitions , a réagi le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ , Daniel Boyer, dans un communiqué.

Le gouvernement Legault s'est engagé à « éliminer une fois pour toutes » le recours aux heures supplémentaires obligatoires. (Archives) Photo : getty images/istockphoto

Il s’inquiète également de la place plus importante que le gouvernement souhaite accorder au privé.

Tout ce que va faire le gouvernement, c’est d’accélérer la crise dans les établissements en favorisant la migration des travailleuses et travailleurs vers le privé en raison de meilleures conditions de travail , prédit M. Boyer.

Christian Dubé n’est pas le premier ministre de la Santé à vouloir réformer en profondeur le réseau de soins au Québec. Aucun de ses prédécesseurs n’a réellement réussi à implanter les changements voulus.

Indicateurs de performance

Selon Roxanne Borgès Da Silva, économiste et professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, la mise en place d’outils de mesure et d’indicateurs pourrait aider le ministre à avoir plus de succès.

Les données, les indicateurs, la transparence, ce sont des moteurs de changements et d'amélioration continue. C'est ce qui me donne espoir sur la faisabilité d'une telle réforme. Encore faut-il que le reste du réseau suive , insiste Mme Borgès Da Silva.

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, affirme que Christian Dubé a consulté plus d’intervenants que n’importe quel autre ministre avant lui.

Il y a [...] des sujets que le ministre souhaite traiter dans son plan qui sont extrêmement importants. La question sera de savoir comment cela pourra se matérialiser sur le terrain en aussi peu de temps , mentionne M. Brunet.

Paul Brunet se réjouit d'entendre Christian Dubé dire qu'il souhaite que le réseau de la santé redevienne un « employeur de choix ». (Archives) Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Legault soutient que l’implantation d’un guichet d’accès unique permettra à plus de 500 000 Québécois qui n’ont pas de médecin de famille d’avoir accès à des soins de première ligne d’ici la fin de l’été.

Trouver le bon professionnel

Pour y parvenir, Québec misera sur la contribution de différents professionnels de soins, dont les infirmières praticiennes, les pharmaciens et les techniciens ambulanciers paramédicaux. Paul Brunet accueille favorablement ce recours élargi à l’interdisciplinarité.

Arrêtez de toujours penser que les médecins vont résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas vrai , lance le président du Conseil pour la protection des malades.

Les médecins, surtout les jeunes, commencent à dire : oui, ça prend d'autres professionnels parce que c'est pas toujours des soins médicaux dont le patient a besoin. Alors, trouvons le bon professionnel au bon moment, sans faire attendre les gens inutilement, puisqu’il y a des ressources ailleurs , plaide Paul Brunet.

Avec les informations de Félix Morrissette-Beaulieu et de Camille Carpentier