Ottawa lève l’exigence des données biométriques pour des milliers d’Ukrainiens

Fini les longues files d'attente en Pologne. Fini le stress et l'angoisse de décrocher l'un des rares créneaux disponibles pour obtenir un rendez-vous permettant de remplir les exigences canadiennes.

Le gouvernement de Justin Trudeau vient de lever l'obligation, pour plusieurs catégories de ressortissants ukrainiens, de fournir des données biométriques avant de traverser l'Atlantique.

[Ces personnes] présentent un faible risque [et] le contrôle biométrique peut être allégé afin d'accélérer le traitement , soutient le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, dans une déclaration envoyée à Radio-Canada.

« Cette décision a été prise avec la plus grande prudence pour les citoyens canadiens et les Ukrainiens qui fuient l'invasion de l’Ukraine à grande échelle. » — Une citation de Sean Fraser, ministre de l'Immigration

Mineurs et aînés concernés

Désormais, aucun mineur n'aura à fournir des empreintes digitales et une photo. Seuls les moins de 14 ans pouvaient, jusqu'à maintenant, être exemptés d'une telle demande.

Les aînés de plus de 60 ans sont eux aussi concernés par cet assouplissement majeur, tout comme ceux ayant eu par le passé un visa vers le Canada et qui n'ont commis aucun geste répréhensible sur place.

Il s'agit, par exemple, de touristes, de personnes ayant vu des membres de leur famille au Canada ou d'anciens étudiants.

Selon le cabinet du ministre, Sean Fraser, ces modifications visent des milliers d'Ukrainiens, voire la majorité des 60 000 demandes d'autorisation de voyage d'urgence remplies.

L'assouplissement des mesures biométriques permettra de s'assurer que les ressortissants ukrainiens arrivent au Canada aussi rapidement et de la manière la plus sûre possible , reprend le ministre Fraser.

Ces derniers jours, de nombreux enfants attendaient, avec leurs parents, afin de réaliser leurs données biométriques nécessaires pour arriver au Canada. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

De nombreuses critiques

Depuis l'ouverture d'un programme spécial à la mi-mars, cette formalité administrative était source de colère et d'inquiétude, à la fois pour ces Ukrainiens, mais aussi pour leurs familles et les organismes tentant de les faire venir au Canada.

Comme l'a récemment montré Radio-Canada, il est jusqu'à présent très compliqué de trouver une plage horaire libre dans le seul centre autorisé en Pologne, où affluent des centaines de milliers de réfugiés. Des centaines de personnes se pressent chaque jour, sans rendez-vous, pour tenter leur chance. En vain.

Alors que les partis d'opposition avaient unanimement qualifié de honte et d'échec les programmes mis en place par le gouvernement libéral, Ottawa avait promis de s'ajuster et d'envoyer des ressources supplémentaires.

Mais ce n'était pas suffisant, aux yeux du Bloc québécois, qui réclamait publiquement un pont aérien et la collecte de ces données biométriques dans les aéroports canadiens, plutôt qu'à l'étranger. Cette demande était d'ailleurs vue d'un bon œil par le Syndicat des douanes et de l'immigration, qui a dit être ouvert à cette option pour accélérer la venue d'Ukrainiens.

Sur les réseaux sociaux, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a d'ailleurs salué l'initiative, tout en déplorant le temps de réaction et la position têtue du gouvernement.

« 34 jours pour gagner ça! On espère qu'il n'en faudra pas 34 de plus pour les vols nolisés pour les emmener ici. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Bon. Enfin... , a quant à lui écrit, sur Twitter, le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice.

Dans le même temps, Immigration Canada revoit aussi ses dispositifs sur place, en Europe. À Varsovie, un deuxième centre de réception des demandes de visa va ouvrir et les horaires d'accès seront élargis.

Des fonctionnaires canadiens ont également été envoyés sur place, en Pologne et dans d'autres villes, afin de répondre aux nombreuses demandes, nous a-t-on indiqué.