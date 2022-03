L’UMQ veut encourager les immigrants à s’installer en région

Le MIFI accorde à l’UMQ une aide financière de 643 000 $ sur trois ans pour ce projet.

Dans un premier volet, les villes et régions qui souhaitent participer au projet pourront contribuer à élaborer des outils de promotion des régions, outils qui seront destinés au MIFI.

Donc le MIFI aura entre ses mains des outils qui vont provenir des régions pour mettre en valeur ces régions-là lorsque des personnes immigrantes décideront de s’en aller vers des régions plutôt que d'aller vers la métropole, comme c’est le réflexe habituel des personnes immigrantes. Au fond, on veut faire de la promotion directement via le ministère, auprès des personnes immigrantes, pour qu’elles viennent s’installer en région , explique le président de l'UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté.

Florentin Lesage, chargé de projet en immigration au Carrefour Jeunesse emploi d'Abitibi-Ouest, souhaite justement que son organisation ait la possibilité d'aller dans les grands centres pour recruter des immigrants.

Ce qu’on aimerait bien faire, c’est du recrutement à l’extérieur. C’est d'aller rencontrer des organismes de régionalisation à Montréal pour leur parler de l'Abitibi-Témiscamingue et de l’Abitibi-Ouest, et ça, ce sont des choses qui actuellement ne sont pas prévues avec les ententes qu’on a avec le ministère , souligne-t-il, en faisant référence au programme d’appui aux collectivités et au programme d’accompagnement et au soutien à l’intégration.

Ces ententes misent entre autres sur l’accompagnement des immigrants qui se trouvent déjà en région.

Embauche et partage d'informations

Le deuxième volet du projet de l’UMQ concerne l’embauche des immigrants au sein de l’administration municipale.

Les villes sont des employeurs en région. Comme employeurs, on doit donner l’exemple et aussi offrir des possibilités d’emploi aux personnes immigrantes qui viennent chez nous. On va bâtir du capital humain au sein de l’UMQ, on va bâtir des outils pour mettre en valeur la diversité au sein de nos organisations municipales , indique M. Côté.

Finalement, pour le troisième volet, les villes participantes partageront leur expérience afin de développer de meilleures pratiques. Les villes intéressées peuvent se manifester à l’UMQ dans les prochains mois.