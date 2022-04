Louis Robert prend sa retraite et dénonce le silence des fonctionnaires

La haute direction du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) peut dormir sur ses deux oreilles. Le lanceur d'alerte le plus célèbre du Québec est à la retraite depuis vendredi, après 35 ans de service, dont 11 mois durant lesquels le fonctionnaire a été congédié injustement .

Dans l'entrevue qu'il a accordée à Radio-Canada, Louis Robert regrette l'apathie des fonctionnaires qui n'osent pas dénoncer des irrégularités, même en interne.

L'agronome dénonce aussi le contrôle croissant exercé sur les prises de parole publiques des experts de la fonction publique, même sur des sujets nullement controversés.

Intouchable ou presque

Jusqu'à son dernier jour de travail, le fonctionnaire a ressenti un malaise au sujet de son congédiement, puis de sa réintégration, qui ont fait la manchette en 2019.

« Le sujet de mon congédiement était un peu tabou; on n'en parlait pas beaucoup, surtout en remontant dans la hiérarchie. » — Une citation de Louis Robert

Malgré tout, il n'a jamais subi de représailles et n'a pas non plus été tabletté . On lui a plutôt confié des dossiers importants. Il s'est même permis de faire une autre dénonciation d'acte répréhensible, l'an dernier, auprès de la Protectrice du citoyen.

Il faut reconnaître une chose : Louis Robert a profité d'un statut un peu spécial au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ , presque intouchable. Qui voudrait encore s'en prendre à un divulgateur légitime quand l'affaire se termine par des excuses publiques du premier ministre?

Toutefois, ses collègues ne sont pas dans la même position...

Omerta dans les cubicules

Mon congédiement, malheureusement, ça leur a fait plus peur , raconte Louis Robert au sujet des autres fonctionnaires du ministère.

« Juste à voir le comportement de mes collègues à l'intérieur du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ , ils se sont fait passer des situations qui auraient mérité des dénonciations, mais ils sont muets. » — Une citation de Louis Robert

L'agronome ne peut pas dire de quoi il s'agit. Même à la retraite, un ex-fonctionnaire est tenu à la confidentialité des dossiers. Il y a une certaine loyauté à garder et une éthique à suivre , rappelle Louis Robert.

Il dénonce tout de même un certain je-m'en-foutisme parmi les fonctionnaires devant des situations irrégulières.

Dès leur entrée dans la fonction publique, ils [les fonctionnaires] doivent penser que le devoir [de signaler le problème] revient à leurs supérieurs , dit-il, alors qu'en réalité, on est tous porteurs de cette responsabilité-là, parce qu'on est mandatés pour défendre l'intérêt public.

« Parfois, les fonctionnaires peuvent avoir peur [de dénoncer], mais trop souvent, ils ne sentent pas la responsabilité de le faire. » — Une citation de Louis Robert

Quand tu ne dis rien, tu deviens complice des situations problématiques , ajoute-t-il. Quand ils se taisent, ils choisissent leur camp et ils permettent à la situation de perdurer.

Louis Robert estime que le silence devant des situations problématiques pourrait devenir de la complicité. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La communication entre journalistes et fonctionnaires plus difficile

En début de carrière, Louis Robert raconte qu'il parlait à des journalistes agricoles sans avoir besoin d'autorisation de sa hiérarchie. Une situation impensable aujourd'hui.

On est rendus dans des limites inacceptables , selon lui. On devrait avoir non pas moins, mais plus d'occasions de communiquer avec un grand nombre.

Avec le temps, c'est l'inverse qui s'est produit , ajoute-t-il. On a eu des restrictions de plus en plus sévères, de sorte que les agronomes de la fonction publique ne paraissent presque plus dans les médias spécialisés, parce qu'on ne nous le permet pas.

« Entre nous, on faisait des blagues : même pour parler du cycle de vie des vers de terre à un journaliste, il fallait passer par la direction des communications. » — Une citation de Louis Robert

Il rappelle que les agronomes du secteur public ont une responsabilité de transfert technologique; c'est un travail de communication , donc ça nous empêche de remplir une fonction essentielle .

Selon son expérience, plus le sujet est d'actualité, plus le grand public a besoin de notre apport dans la connaissance des enjeux , mais c'est le contraire qui se passe : plus le risque de se faire refuser est grand .

« Plus le sujet est important, moins on a de chances d'avoir l'autorisation de parler. » — Une citation de Louis Robert

Il imagine mal un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ obtenir facilement l'autorisation de donner une entrevue sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) ou sur les pesticides. C'est ridicule , dit-il. C'est un débat qu'on devrait avoir.

L'ex-fonctionnaire comprend bien, toutefois, qu'un membre de la fonction publique ne peut pas contredire publiquement l'orientation de son ministère, sauf qu'il y a un équilibre à avoir, et là, on a dépassé cet équilibre .

Conseils aux divulgateurs d'actes répréhensibles

Louis Robert encourage ses collègues qui veulent dénoncer des situations graves à bien prendre connaissance des dispositions de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics  (Nouvelle fenêtre) et de suivre la procédure .

Dans son cas, ce qui l'a sauvé , c'est le rapport de la Protectrice du citoyen  (Nouvelle fenêtre) qui a démontré qu'il avait respecté la loi en dénonçant dans les médias en dernier recourt.

Ce sont plutôt ses supérieurs qui ont été blâmés pour ne pas avoir respecté la confidentialité de sa dénonciation.

Sauf qu'une des hauts fonctionnaires qui n'ont pas suivi la procédure, Geneviève Masse, est toujours en poste au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ . C'est un peu décevant , dit Louis Robert. En revanche, le sous-ministre de l'époque, Marc Dion, a quitté ses fonctions après la publication du rapport.

La loi permet la levée de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l'égard de son employeur lors de la divulgation d'un acte répréhensible et protège contre les représailles ceux qui dénoncent et ceux qui collaborent à une enquête comme témoins.

Qu'est-ce qu'un acte répréhensible au sens de la loi? une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;

un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;

un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;

un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;

le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;

le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible.

Le gouvernement du Québec travaille actuellement sur une amélioration de la loi, afin de mettre en place de nouveaux mécanismes de signalement plus clairs et plus efficaces qui seront mieux publicisés.