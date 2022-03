Essayer en magasin avant d’acheter en ligne : une pratique qui choque

À la boutique Belles de nuit Belles de jour, Annie Hardy offrait des services d’ajustements de soutiens-gorges à toutes ses clientes. La semaine dernière, la corsetière s’est toutefois ravisée.

Ça commence à se parler de plus en plus. Va chez Belle de nuit, ils vont prendre tes mesures, ils vont te dire quelle grandeur tu portes, puis tu pourras l'acheter en ligne chez Pennington, Addition Elle ou Amazon , raconte celle qui craint que sa boutique ne devienne la salle d’essayage des géants du web.

La commerçante estime que cette pratique lui fait perdre jusqu’à 1000 $ en ventes par semaine.

C'est sans compter le temps perdu par ses employés, alors qu’une consultation dure en moyenne 45 minutes.

Bien souvent, elles ont quatre ou cinq [soutiens-gorges] qui [leur] font, mais aussitôt qu'on a le dos tourné, elles mettent les soutiens-gorges sur le comptoir en disant "madame, on va y penser".

Pour éloigner ce type de clientes, Annie Hardy exige dorénavant des frais de 25 $ pour tous services d’ajustements de brassières. Le montant est remboursable sur le prochain achat.

La propriétaire de la boutique Belles de nuit Belles de jour, Annie Hardy, exige dorénavant des frais de 25 $ pour tous services d’ajustements de brassières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Un comportement répandu

La boutique voisine de vêtements prêt-à-porter, Vêtements L, est aussi aux prises avec cette réalité.

On les voit. Ils vont prendre une photo de l'étiquette. Ils viennent tout simplement une heure de temps. Ils vont essayer plein de vêtements et ils vont repartir, puis on n'a pas de nouvelles , déplore la propriétaire, Manon Giroux.

Le phénomène ne touche pas que l’industrie du vêtement. La boutique de décoration intérieure Bô-Store Design informe maintenant les clients qu’ils auront à payer pour les conseils reçus.

Manon Giroux croit que les entreprises qui offrent des services spécialisés sont particulièrement ciblées par ce type de consommateurs. Elles embauchent des employés expérimentés et capables d’offrir des conseils qu’on ne trouve pas sur les plateformes d’achat en ligne.

La situation inquiète la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, qui craint même la perte d'expertise dans la région. C'est certain que si on n'a pas la vente qui va avec le service qu'on offre, on va perdre ces précieux experts qu'on a , soutient la directrice générale par intérim, Geneviève Scott Lafontaine.

L’avenir nous dira si les mesures contraignantes de ces commerces seront suffisamment efficaces pour compenser les pertes.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger