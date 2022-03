Le budget fédéral déposé le 7 avril

Si l'emploi se porte bien au Canada, la pénurie de main-d'oeuvre, la crise du logement, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la hausse des denrées alimentaires et l'explosion du prix des carburants à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont porté un dur coup au portefeuille des Canadiens ces derniers mois.

En février dernier, l'inflation a atteint 5,7 % au Canada annuellement. Une flambée des prix à la consommation qu'on n'avait jamais vue depuis 31 ans au Canada.

Cette augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC), que des experts qualifiaient de « transitoire » il y a quelques mois, s'est finalement installée au pays, au point où la Banque du Canada a dû augmenter son taux directeur à 0,50 % au début mars après 22 mois de stabilité. Or, l'institution, dont le rôle est précisément de contenir l'inflation au pays, s'apprête à le refaire bientôt pour tenter de limiter la surchauffe de l'économie canadienne.

Comme l'ont déjà fait ses homologues de certaines provinces, dont le ministre Eric Girard au Québec qui a promis un chèque de 500 $ à presque tout le monde, Chrystia Freeland devra adopter des mesures pour venir en aide à des millions de citoyens qui doivent aujourd'hui encaisser de fortes augmentations de loyer, du panier d'épicerie, des biens de consommation en général, mais surtout une hausse jamais vue du prix de l'essence, avec un litre d'ordinaire qui oscille autour de 2 $ et un litre de diesel à 2,15 $.

Forcées de composer avec cette explosion des prix de l'énergie, des matériaux, des matières premières et des pressions salariales, de nombreuses entreprises demandent l'aide des gouvernements. Que décidera Mme Freeland à l'heure où certains gouvernements suspendent carrément leur taxation sur l'essence pour donner un peu d'oxygène aux citoyens et aux entreprises?

Sur le plan pandémique, Ottawa, qui bénéficiait depuis quelques semaines d'une accalmie à la suite de la puissante vague Omicron, devra également se garder des marges de manoeuvre budgétaires en santé en prévision d'une nouvelle vague de COVID-19, qui propulse le bilan des hospitalisations à la hausse dans plusieurs provinces.

De nouveaux enjeux de sécurité

Le Canada, membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , n'échappe pas non plus aux perturbations internationales provoquées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a par ailleurs mis en lumière la faiblesse des investissements canadiens en matière de défense.

Aux prises aujourd'hui avec l'une des plus sérieuses menaces internationales à sa sécurité et à celle de ses alliés, le Canada accuse un retard important sur le plan de l'équipement militaire et de ses capacités de déploiement et d'intervention, dans le contexte d'un conflit armé majeur en Europe ou dans l'Arctique canadien.

Rappelons que le Canada ne satisfait pas depuis de nombreuses années à l'exigence de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN de consacrer l'équivalent d'au moins 2 % de son produit intérieur brut PIB à la défense. Mais les choses pourraient changer, étant donné les changements survenus sur l'échiquier européen ces dernières semaines.

Le 18 mars dernier, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, déclarait à ce propos : Il est important que nos militaires soient mieux équipés. C'est important, parce que le monde a changé. Et nous devons être capables de faire face aux nouveaux défis.

La ministre Freeland a laissé entendre pour sa part que davantage d'argent pourrait être versé à l'Armée canadienne dès son prochain budget, soit le 7 avril prochain.

Le dernier exercice budgétaire du gouvernement fédéral remonte au 4 décembre dernier, lors du dépôt d'une mise à jour économique par Mme Freeland, dans laquelle elle annonçait des déficits moins élevés que prévu en raison de la forte reprise économique et de l'atteinte de l'équilibre budgétaire au Canada dans un horizon de cinq à six ans.

Lors de cette mise à jour budgétaire, le déficit de l’an dernier se chiffrait à 328 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 354 milliards prévus. Pour 2021-2022, il était évalué à 10 milliards de dollars de moins qu’anticipé, soit 145 milliards de dollars.

Il était alors anticipé dans les documents du ministère des Finances que, dans cinq ans, la dette totaliserait 1359 milliards de dollars, soit près du double par rapport à la période prépandémique. À terme, les frais de la dette représenteront plus de 40 milliards de dollars annuellement sur des revenus de près de 500 milliards de dollars.