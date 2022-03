Le Québec, la bête noire qu’on exclut des compétitions de sport électronique

Des réseaux compétitifs étrangers excluent systématiquement les joueuses et joueurs professionnels du Québec. En conséquence, plusieurs ont dû s’exiler afin de pouvoir évoluer dans le réseau mondial du sport électronique. Tout ça à cause d’une loi complexe sur les concours publicitaires.

Une chronique de François Savard

L’un des cas les plus connus dans le milieu est celui de l’ancien joueur professionnel de Call of Duty Raymond Rambo Lussier, actuellement entraîneur principal et directeur général de l’équipe de sport électronique Optic Texas. Pour être en mesure de poursuivre sa carrière en 2013, il a déménagé en Ontario.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Raymond Rambo Lussier est en lice pour remporter les honneurs aux Prix du jeu canadien dans la catégorie du meilleur entraîneur de sport électronique. Photo : Les Prix du jeu canadien (Canadian Game Awards)

Pourquoi? Il y avait jusqu’à récemment une loi québécoise sur les concours publicitaires qui créait de l'ambiguïté chez les responsables de compétitions de sport électronique.

J’ai commencé à m’intéresser à cette question en 2013, alors que les équipes de mon ancienne organisation compétitive, la défunte Boreal Gaming, en subissaient les contrecoups. À cette époque, personne ne savait pourquoi les Québécoises et les Québécois étaient exclus de certains tournois internationaux, comme ceux du BlizzCon ou de la Major League Gaming (MLG). Dans les coulisses, des athlètes disaient à la blague que c’était parce que leur niveau était trop élevé.

Les organisations des tournois n'ont pas été d’une très grande aide. Quand les membres de Boreal Gaming, y compris moi-même, leur demandaient des comptes, nous recevions toujours une réponse toute faite mentionnant que des lois au Québec les empêchaient de nous inclure, sans toutefois préciser quelles étaient les lois en question.

Nos recherches nous ont permis de comprendre que la province a souvent été exclue de nombreux concours de toutes sortes – même d’un concours de photos du National Geographic – au même titre d’ailleurs que la Corée du Nord et Cuba.

Une question de réglementation

Au Québec, nous sommes la seule province canadienne à avoir une loi sur les concours publicitaires. Cette loi  (Nouvelle fenêtre) stipule que pour qu’un concours publicitaire soit légal, il doit être enregistré à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). L’organisation doit aussi remplir les bons documents et payer ses frais. Petite parenthèse, car elle est souvent montrée du doigt : Loto-Québec n’a rien à voir avec cette loi.

Pour déterminer si un concours est publicitaire ou non, le critère prédominant utilisé par la RACJ est celui de la promotion des intérêts commerciaux. Le jeu McDonald's Monopoly est un bon exemple de concours publicitaire international.

Jusqu’à récemment, non seulement les entreprises étrangères devaient remplir plusieurs formulaires et des rapports dans une législation où les informations sont parfois uniquement offertes en français  (Nouvelle fenêtre) , mais elles devaient aussi payer 0,5 % de la valeur du prix pour que les personnes résidant au Québec puissent simplement participer au concours.

Si jamais elles commettaient une erreur, les amendes prévues dans la loi pouvaient aller de 75 $ à 70 000 $.

Pour les entreprises étrangères, ce qui inclut celles organisant des activités de sport électronique, il était donc beaucoup plus facile de tout simplement exclure le Québec. Heureusement, les concours internationaux ont subi un allégement administratif et sont, depuis le 2 juin 2021, exclus de cette loi.

Il n'est pas impossible non plus que des studios aient déjà dû, par le passé, payer des frais à la RACJ, alors que cette dernière n'avait rien statué sur les compétitions de jeux vidéo.

Une première avancée

Ainsi, en 2016, avec l’aide de Loto-Québec et du cabinet BCF Avocats d'affaires, la Fédération québécoise de sports électroniques, dont je fais partie du conseil d'administration, a été en mesure d’aller chercher une lettre bilingue de la part de la RACJ qui statuait noir sur blanc que les compétitions de jeux vidéo n’étaient pas des concours publicitaires.

C’est avec cette lettre en main que nous avons été en mesure de prouver, une compétition à la fois et à travers les années, que l’exclusion n’avait pas lieu d’être.

François Savard est le fondateur de la Fondation des gardiens virtuels et administrateur à la Fédération des sports électroniques du Québec. Il est actif dans le domaine du sport électronique et des communautés en ligne depuis 2002. Photo : JEREMY HAMEL

Plusieurs organisations internationales de compétitions de sport électronique ont changé immédiatement, et avec joie, leur réglementation. D’autres ont préféré ne rien mentionner, la conserver telle quelle pour les événements déjà annoncés, puis discrètement la retirer pour les suivants. Les résidents et résidentes du Québec ont ainsi été en mesure de participer à un plus grand nombre d’événements compétitifs. Enfin!

Une situation qui persiste malgré tout

On peut voir cette exclusion refaire surface encore une fois de temps à autre. On soupçonne dans les couloirs qu’une personne pourrait avoir fait un copier-coller d’anciens règlements.

Il existe aussi une entité qui exclut volontairement les Québécois et les Québécoises de ses compétitions, selon un échange écrit avec leur service à la clientèle, pour des raisons de politiques internes . Il s’agit de la plateforme GameBattles de la Major League Gaming, qui a été achetée par Activision-Blizzard en 2016. Malgré plusieurs sollicitations, Activision-Blizzard refuse de s'expliquer.

Dans les dernières années, l’exclusion des talents québécois a fait un retour sur plusieurs scènes compétitives, uniquement parce que les compétitions des jeux d’Activision-Blizzard sont dorénavant centralisées sur la plateforme GameBattles.

Les compétitions de sport électronique (esports) remplissent de grandes salles dans le monde. Photo : Avec l'autorisation de MLG

Activision-Blizzard n’a pas donné suite à une demande de commentaire.

Différentes organisations, notamment la Fédération québécoise de sports électroniques, réfléchissent à entamer des poursuites judiciaires pour mettre fin à cette politique jugée discriminatoire pour les joueurs et joueuses pros du Québec.

Heureusement, il y a de l’espoir! Avec les importants allégements législatifs qui ont été mis en place en juin 2021, plus personne n’a à remplir les formalités administratives ni à payer quoi que ce soit pour les concours publicitaires internationaux. Le réflexe d’exclure automatiquement les personnes résidant au Québec devrait donc vraisemblablement s'estomper avec le temps.