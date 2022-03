Des jeunes réfugiés courent un marathon pour redonner espoir

On fait aussi de l’information en format collation.

Ces jeunes viennent entre autres du Bangladesh, du Kenya, du Népal et même de l'Ukraine. Les conditions d'immigration ont été pour la plupart difficiles. Plusieurs sont nés dans des camps de réfugiés. Ils ont dû fuir la guerre pour se réfugier au Canada. Aujourd'hui , ils se lancent dans une vaste course pour démontrer leur implication dans la société québécoise et lancer un message d'espoir et d'unité.

Dans ce marathon de 250 km entrepris par les jeunes réfugiés, le multiculturalisme prend tout son sens. Jeunes, et heureux dans leur terre d'accueil, ils courent un marathon entre Montréal et Québec, explorant chaque kilomètre par la marche ou par la course, défiant même la baisse du mercure.

Un effet boule de neige

Pour la troisième journée du marathon, les apprentis athlètes ont couru 60 km , de Montréal à Trois-Rivières. 50 élèves de l'école des Pionniers ont décidé de se joindre au mouvement. L'objectif est de courir 4 km symboliques pour signifier leur solidarité à ces jeunes réfugiés, et faire écho au message d'espoir qui est la toile de fond du mouvement.

Il s'agit aussi pour les marathoniens d'aller à la rencontre de l'autre et partager leur expérience .

Ensemble, nous sommes le monde , scandent-ils, haletants, déterminés à atteindre leur objectif de parcourir les 250 km.

Promouvoir le vivre ensemble

Cette initiative du centre Motivation Jeunesse part de l'idée de sensibiliser les citoyens au vivre ensemble. Il s'agit pour la coordonnatrice du projet Virginie Leblanc de souligner l'importance de l'immigration au Québec dans ce contexte de guerre en Ukraine et aussi d'allumer les projecteurs sur les immigrants et la richesse qu'ils apportent au Québec.

« Les réfugiés, on en accueille depuis 30, 40, 50 ans... Québec est une terre d'accueil. On veut dire que l'immigration c'est vraiment une richesse à partager. » — Une citation de Virginie Leblanc, coordonnatrice du projet la route de l'espoir.

Courir 250 km renvoie selon elle au parcours de combattant que chacun de ces immigrants qui se lancent dans la course a eu à parcourir au cours de son existence. La course constitue pour les responsables, un levier d'intervention et d'intégration.

Par ces temps de troubles, ces jeunes se font porteurs d'un message d'espoir, mais surtout d'unité et par dessus tout, ils souhaitent montrer au monde entier le pouvoir de la persévérance.

Partis de Montréal depuis trois jours, à la course et à la marche par relais, ils entendent atteindre vendredi la Ville de Québec qui constitue à la fois le point de départ et le point de chute du marathon.

