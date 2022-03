Le tarot de Marseille, un monde de symboles

Le premier tarot connu date de la fin du 14e siècle. En 1392, un jeu de cartes est commandé pour le roi Charles VI.

Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes : 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs.

Pour Georges Colleuil, professeur de philosophie et psychothérapeute, le but premier du tarot n’est pas de lire l’avenir, mais de s’intéresser au devenir de l’être humain.

« C’est une symbolique universelle, car c’est un catalogue de mythes, et le mythe a ceci de particulier que même si on ne l’a jamais étudié, on le porte en soi. Il est quelque part inscrit dans notre mémoire la plus archaïque. »