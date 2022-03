Inondations : la Ville de Gatineau est prête à toute éventualité

Les documents de marche à suivre ont été mis à jour. Les équipements sont en bon état, disponibles et fonctionnels. Un plan coordonné a été établi entre les différents partenaires, et les équipes d’intervention sont prêtes et complètes. C'est ce qu'a déclaré la directrice du Bureau de la sécurité civile BSC , Sonia Béland, lors de sa présentation devant le conseil municipal.

De plus, le centre d’appels non urgents (311) est prêt à répondre aux citoyens, et un plan de communication spécifique a déjà été élaboré par le Service des communications. Le personnel du Service des loisirs et du développement des communautés est également formé pour accomplir sa mission d’aide aux sinistrés.

Des palettes de sacs de sable (archives) Photo : Radio-Canada / CBC/Giacomo Panico

La Ville a même déjà en réserve 27 500 sacs de sable pleins et 200 000 autres sacs vides avec attaches, en plus de posséder deux ensacheuses, dont la capacité de production est évaluée à environ 10 000 sacs de sable par jour.

« La Ville est devenue malheureusement experte en ce qui a trait aux sinistres et en ce qui a trait aux inondations. » — Une citation de Daniel Champagne, président du conseil municipal

Pour le moment, assure Mme Béland, selon les plus récentes informations de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO), on ne prévoit aucune inondation.

Vingt centimètres de diminution ont été remarqués dans les niveaux d’eau. Ça, c’est sur tous les plans d’eau en Outaouais , a-t-elle expliqué. C’est très, très positif en ce moment. On peut juste espérer qu’il n’y ait pas plus de précipitation ou un excès de neige ou de pluie.

On est encore plus prêt

À la fin de la présentation, le conseiller du district du Lac-Beauchamp, Denis Girouard, a posé la question qui brûlait toutes les lèvres : On parle beaucoup de préparation, mais si, dans 10 jours, une inondation survient, est-on plus prêt que la dernière fois?

Le conseiller faisait référence aux inondations de 2017 et de 2019 qui ont forcé des centaines de résidents de son secteur à quitter leurs maisons ou à protéger leur résidence contre la crue des eaux.

Sans conteste, a répondu Mme Béland : On est encore plus prêt, parce qu’il y a des leçons apprises et on a mis en pratique des choses qui ont été peut-être modifiées et améliorées avec le temps .

Beaucoup de responsabilités de se protéger reviennent aux citoyens qui sont dans les zones riveraines , a toutefois souligné Mme Béland.

« Le message à tous les élus et aux citoyens : il faut se préparer. » — Une citation de Sonia Béland, directrice du Bureau de la sécurité civile

Le conseiller du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard, a rappelé que ce ne sont pas tous les citoyens qui utilisent Internet et les réseaux sociaux. Or, dit-il, le plan de communication de la Ville semble basé presque uniquement sur cette façon de communiquer.

Est-il possible de remettre aux citoyens le même guide qui avait été distribué aux citoyens en 2019 sur la [façon de] se préparer à une inondation? , a-t-il demandé.

Toutes ces choses-là sont encore là pour les citoyens. Ceux qui voudraient s’en procurer une copie peuvent s'en procurer dans les différents centres de services ou le site web , a répondu Mme Béland.

Dans la façon d’informer, c’est sûr que l’on priorise le site web, car ça canalise beaucoup d’informations. Un SMS, c’est restreint en termes de mots et de caractères , a-t-elle poursuivi. Mais on essaie de rentrer dans toutes sortes de médias pour pouvoir toucher l'ensemble de la population, qu'elle soit vieillissante ou plus jeune.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (en avant-plan), accompagnée du conseiller et président de la Commission sur le développement du territoire et l'habitation de la Ville, Daniel Champagne. Photo : Radio-Canada

Dans tous les cas, la mairesse France Bélisle s'est dite satisfaite de ce qu’elle a entendu lors de la présentation du Bureau de la sécurité civile BSC .

« J’ai trouvé ça enveloppant et rassurant. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Ce qu’il faut retenir, c’est que nos équipes sont toujours prêtes, elles sont préparées et formées. On a de l’équipement prêt. On espère juste que la fonte graduelle se poursuive et qu’on ait un printemps un peu plus tranquille , a-t-elle déclaré en mêlée de presse.

Même son de cloche du côté du président du conseil municipal Daniel Champagne qui croit que la Ville de Gatineau est l’une des municipalités du Québec les mieux préparées pour les inondations.

Avec les informations de Nathalie Tremblay