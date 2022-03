Drogue, armes et dynamite : Jason Cahill va plaider coupable

Jason Cahill a signifié au tribunal son intention de plaider coupable à une série d’accusations reliées aux armes et au trafic de stupéfiants.

L’homme de 26 ans avait été arrêté le 18 mars après une perquisition à son domicile de Rochebeaucourt.

Les policiers y avaient notamment découvert 20 grammes de cocaïne, une arme de poing Ruger de calibre .22 chargée et de la dynamite.

Mardi matin au palais de justice de Val-d’Or, Cahill s’est engagé à plaider coupable à cinq chefs d’accusation, soit possession et trafic de stupéfiants, possession d’une arme à feu prohibée chargée, entreposage illégal d’armes à feu et possession de dynamite.

L’avocat de l’accusé, Me Pascal Jolicoeur, et le procureur en poursuite, Me Julien Pelletier, ont aussi avisé le juge Jean-Pierre Gervais qu’ils lui déposeraient une suggestion commune de sentence qui prévoiera une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral, donc supérieure à 24 mois.

À la suite de ces engagements, le juge Gervais a accepté de remettre Cahill en liberté sous condition jusqu’au 19 juillet, où il reviendra en cour pour plaider coupable.

L’accusé a dû verser une caution de 10 000 $ et remettre son passeport. Il sera aussi soumis à un couvre-feu de 21 h à 6 h le matin, sauf pour son travail.