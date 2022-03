Risque de pluie verglaçante dans le Sud de l’Ontario

Dans le Sud-Ouest, un mélange de pluie verglaçante et de grésil pourrait tomber dès mardi soir et se poursuivre jusqu'à mercredi matin. Les précipitations devraient ensuite se changer en pluie, selon Environnement Canada.

De la pluie verglaçante pourrait toucher le Grand Toronto de mercredi matin à mercredi après-midi. Il pourrait aussi y avoir du grésil. De la pluie est prévue par la suite.

Plus à l'est, les régions de Kingston et de Brockville pourraient faire face à un mélange de grésil et de pluie verglaçante en après-midi et en début de soirée, mercredi. Il pourrait aussi y avoir de la neige.

Environnement Canada précise qu'il y a pour l'instant beaucoup d'incertitude quant à la durée et à la quantité de pluie verglaçante .