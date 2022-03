Les équipes d’athlétisme du Rouge et Or visent le podium aux championnats canadiens

L’attente est enfin terminée pour l’équipe d’athlétisme du Rouge et Or. Championnes provinciales, les formations féminines et masculines de l’Université Laval retrouvent les championnats canadiens pour la première fois en deux ans avec la ferme intention de grimper sur le podium.

Vivre cette expérience nationale là avec nos coéquipiers et coéquipières, c'est ce qu'on attend depuis le mois de septembre. C’est un retour aux sources très plaisant. Il y a une fébrilité dans l’autobus et je pense que ça va donner de belles performances , a expliqué le sauteur en hauteur Louis Brosseau, avant de monter dans l’autobus vers Fredericton, mardi matin.

Champion québécois de sa discipline, l’étudiant-athlète de 1m93 fait partie des plus beaux espoirs de médailles du Rouge et Or dans les épreuves dites de puissance aux championnats canadiens. Ses coéquipiers Mathieu Massé-Pelletier, au lancer du poids, et Audrey Leduc, au sprint et au saut en longueur, seront également à surveiller.

À sa première participation aux championnats canadiens universitaires, en 2020, cette dernière était montée sur la troisième marche du podium au 60 m et sur la deuxième marche au saut en longueur, à un maigre centimètre de la médaille d’or.

Le but, c’est de battre mes records personnels à chaque compétition, mais c'est sûr que là, l’objectif serait de ramener l’or dans les deux épreuves , admet la Gatinoise d’origine.

Du podium panaméricain aux championnats canadiens

Pour espérer des bannières de champions par équipe, toutefois, le Rouge et Or aura également besoin de grandes performances de la part de ses coureurs de demi-fond. Les mêmes qui avaient guidé l’équipe à un doublé au championnat canadien de cross-country, sur les plaines d’Abraham, l’automne dernier.

Sauf que plusieurs d'entre eux étaient au Brésil, dimanche, pour participer aux championnats panaméricains de cross-country. Une compétition qui a vu Thomas Fafard monter sur la deuxième marche du podium et ses coéquipières Jessy Lacourse, Catherine Beauchemin et Jade Bérubé prendre les 5e, 7e et 11e rangs.

Ils ont prouvé avec leurs performances là-bas qu’ils étaient au sommet de leur forme. Il y a peut-être un peu de fatigue, mais leur course aux championnats canadiens est seulement vendredi, donc ils devraient avoir le temps de récupérer , rassure l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Sylvain Cloutier.

Eux qui étaient toujours dans les airs entre le Brésil et Québec, mardi matin, Fafard, Lacourse, Beauchemin et Bérubé iront rejoindre l’équipe du Rouge et Or à Fredericton mercredi, tout comme leur coéquipier Jean-Simon Desgagnés.