COVID-19 : 57 personnes toujours hospitalisées sur la Côte-Nord

Le directeur de santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , le Dr Richard Fachehoun, qualifie la situation épidémiologique de préoccupante .

D’après les données du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord, le nombre de cas a augmenté de 25 % comparativement à la semaine passée.

Dans le milieu scolaire, cette augmentation de tests positifs est plutôt de 57 % dans la région pour la même période.

Selon le Dr Fachehoun, 186 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région étaient absents du travail lundi en raison du coronavirus. Si on compare au lundi précédent, c’est une augmentation de 77 % des employés absents. [...] Sur la Côte-Nord, la situation est préoccupante , dit-il.

« Il y a une augmentation et c’est possiblement dû au sous-variant BA.2. [...] On a besoin de la collaboration de la population. » — Une citation de Le Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique au CISSS de la Côte-Nord

La quatrième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 est d’ailleurs désormais disponible sur la Côte-Nord.

Le Dr Fachehoun invite une partie de la population à aller chercher cette deuxième dose de rappel du vaccin pour les personnes vulnérables plus à risque d'avoir des complications.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord a lancé une campagne de vaccination pour les personnes qui vivent dans des milieux de vie comme les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou encore les résidence privée pour aînés RPA . Cette campagne s’adresse aussi aux personnes de 80 ans et plus et aux personnes immunodéprimées.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 579 cas de COVID-19 sont actifs sur la Côte-Nord. Cela représente sept cas de moins qu'au bilan de lundi.

Depuis mars 2020, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord a enregistré un total de 39 décès liés à la COVID-19.

À l’échelle du Québec, la santé publique signale dans son plus récent bilan 38 nouvelles hospitalisations, pour un total de 1153 personnes hospitalisées actuellement en raison de la COVID-19 ainsi que 20 décès supplémentaires.

En raison de l'augmentation des cas de COVID-19 au Québec, la santé publique de la Côte-Nord demande à la population de rester vigilante et de continuer à respecter les mesures sanitaires.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve