Moncton analyse un plan de plusieurs milliards de dollars pour réduire les GES

On fait aussi de l’information en format collation.

Il y a un peu plus de deux ans, le conseil municipal avait déclaré l’état d’urgence climatique.

La firme Sustainability Solutions Group a été engagée par la Ville de Moncton pour mettre en place un plan de gestion durable de l’énergie et des émissions atmosphériques.

La consultante principale de la firme, Maurya Braun, souligne toutefois que la mise en œuvre du plan comporte des défis.

Le financement pourrait être problématique , dit-elle. De plus, la capacité, l’échelle et la rapidité des changements fondamentaux de comportement et de culture comportent des défis auxquels nous ne sommes pas habitués, en tant que municipalité ou citoyen.

Maurya Braun, lors de la séance du Conseil municipal à l’hôtel de ville de Moncton le 28 mars 2022. Photo : Radio-Canada / SHANE MAGEE

Le plan de 31 mesures permettrait d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

En plus des émissions municipales, le plan vise également des changements pour l’ensemble des foyers de la ville, ses commerces et ses transports.

Le personnel de la ville analysera plus en détail les répercussions financières du plan et tentera de voir quelles démarches juridiques ils doivent entreprendre avant de pouvoir l’approuver officiellement.

Son coût est estimé à 4,7 milliards de dollars en 28 ans, mais le plan se traduira par un retour de 7 milliards de dollars sur la même période, puisque les coûts de l’énergie et de la taxe sur le carbone seraient réduits.

Coûts incertains à long terme

Les fonds affectés au projet par la ville devraient totaliser 131,5 millions de dollars et pourraient nécessiter l’augmentation des taux d’imposition.

La ville précise qu’elle ne sait pas encore vraiment quelles répercussions le plan aura. Les recommandations de la firme suggèrent néanmoins qu’il s’agit d’un plan durable d’un point de vue financier.

Le plan a été approuvé en principe lundi, lors de la séance du Conseil municipal à l’hôtel de ville de Moncton le 28 mars 2022. Photo : Radio-Canada / MATHIEU BERNIER

Environ 55 % des émissions de gaz de la ville sont liées à l’alimentation, au chauffage et au refroidissement des bâtiments.

Le plan veut entre autres s’attaquer à ce chantier en réduisant de 75 % d’ici 2035 le nombre d’immeubles chauffés par combustibles fossiles. On le remplacerait par des énergies renouvelables, dont l’énergie solaire.

Le plan souhaite aussi la conception de stations de réapprovisionnement de la filière hydrogène pour le camionnage sur longue distance et l’électrification des autobus et d’autres véhicules.

La ville misera également sur le transport en commun ainsi que l’augmentation des sentiers pour les piétons et les vélos.

Aussi à l’ordre du jour, la protection des forêts et des zones humides de Moncton et la plantation de milliers d’arbres.

Maurya Braun avance que la ville devra faire pression sur le gouvernement provincial afin d’avoir plus de pouvoir décisionnel pour être capable de mettre en œuvre certaines de ces mesures.

Si le plan est approuvé, il permettrait la création d’environ 1500 emplois.