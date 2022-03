Kayla Tucker, 11 ans, la nouvelle Annie de Serge Denoncourt

Le metteur en scène Serge Denoncourt a trouvé l’actrice qui interprétera l’orpheline Annie dans son adaptation de la comédie musicale du même nom . Il s’agira d’un premier rôle sur scène pour Kayla Tucker, 11 ans, qui foulera les planches notamment aux côtés de David Savard et de Véronique Claveau.

Le succès de Broadway, lauréat de sept Tony Awards, sera présenté par Juste pour rire en grande première au Théâtre St-Denis à compter du 22 juin. On le verra plus tard à la salle Albert-Rousseau, à Québec, à partir du 12 août.

Kayla Tucker, jusqu’ici inconnue au Québec, s’est présentée au public lundi soir lors de son passage avec Serge Denoncourt sur le plateau de La semaine des 4 Julie, diffusé sur les ondes de Noovo. Elle y a d’ailleurs interprété la chanson Demain, tirée de la comédie musicale, prouvant qu’elle avait l’étoffe pour jouer le rôle.

Le metteur en scène a expliqué à Julie Snyder que la vidéo de Kayla Tucker, qui l’a fait hurler de rire , est la première qu'il a reçue parmi les 500 qui lui ont été envoyées pour le rôle. Après un long et fastidieux processus d’auditions, il est finalement revenu vers cette première candidate, qui avait la bonne taille, le bon caractère et le bon tempérament , et qui, surtout, savait chanter.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'affiche de la comédie musicale « Annie », de Serge Denoncourt. Photo : Groupe Juste pour rire

La comédienne de 11 ans, née d’une mère québécoise et d’un père américain, habite présentement en Floride avec sa famille afin d’y développer sa carrière florissante de comédienne, danseuse et chanteuse. Elle sera accompagnée sur scène de David Savard, dans le rôle du millionnaire Oliver Warbucks, et de Véronique Claveau, qui jouera son assistante personnelle Grace Farrell.

Le reste de la distribution compte Geneviève Alarie, dans le rôle de Miss Hannigan, Kevin Houle, dans le rôle de Rooster, et Émily Bégin, dans le rôle de Lily St-Regis. La comédie musicale Annie sera présentée tout au long du Festival Juste pour rire, qui se tiendra du 13 au 31 juillet à Montréal.