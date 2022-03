Assaut du Capitole : un trou de plus de sept heures dans les appels de Trump

Les registres de la Maison-Blanche qui ont été remis au comité du Congrès qui enquête sur l' assaut du Capitole , perpétré le 6 janvier 2021, ne montrent aucun appel reçu ou fait par l'ex-président Donald Trump pendant une période particulièrement charnière – et violente –de la journée, ont rapporté mardi le Washington Post et CBS News.

Il s'est ainsi écoulé 7 heures et 37 minutes entre le dernier appel recensé en matinée, à 11 h 17, à une personne non identifiée , et le suivant, à 18 h 54, selon les documents officiels que les deux médias ont pu obtenir.

Depuis l'an dernier, les médias américains ont pourtant fait état de conversations téléphoniques entre Donald Trump et des élus républicains au cours d'une période charnière de la journée pendant laquelle des centaines de ses partisans attaquaient le Capitole, alors que les policiers tentaient de repousser leurs attaques.

Les 11 pages de documents officiels, tirées de l'agenda présidentiel officiel et du registre téléphonique de la Maison-Blanche, ont été transmises par les Archives nationales, chargées de conserver les documents des présidents américains, au comité d'enquête de la Chambre des représentants sur l'assaut du Capitole plus tôt cette année, à l'issue d'une bataille judiciaire perdue par Donald Trump.

Les quelque huit heures faisant état d'un vide téléphonique contestable couvrent pourtant un long épisode crucial pendant lequel les partisans de Donald Trump ont par exemple franchi le périmètre de sécurité entourant le Capitole, vers 13 h, réussi à pénétrer de force dans l'enceinte du Congrès peu après 14 h, certains réclamant la pendaison du vice-président Mike Pence, puis une heure plus tard dans le Sénat, où les élus s'étaient réunis pour officialiser le vote des grands électeurs.

Fait à noter, l'un des auteurs de l'article est Bob Woodward, l'un des deux journalistes du Washington Post qui avaient mis au jour le scandale du Watergate ayant ultimement contraint le président Richard Nixon à démissionner. Pendant l'enquête sur ce dossier, la Maison-Blanche avait par ailleurs remis des enregistrements sur lesquels il y avait un trou de 18 minutes dans une conversation qui aurait pu incriminer l'ex-président.

Selon des sources du Washington Post et de CBS News, le comité cherche maintenant à savoir si l'ex-président a utilisé ce jour-là d'autres moyens pour communiquer avec des interlocuteurs, en utilisant par exemple les téléphones de collaborateurs ou des téléphones personnels jetables (en anglais, burner phones).

D'après ce qui leur a été confié, Donald Trump utilisait différents téléphones quand il était à la Maison-Blanche.

Dans un communiqué, Donald Trump a affirmé n'avoir aucune idée de ce qu'était un téléphone jetable (burner phone), et un porte-parole, cité par les deux médias, a soutenu que l'ex-président n'avait rien à voir avec les registres et qu'il présumait que la trace de toutes ses conversations était préservée.

Le site web des Archives nationales précise que l'agenda présidentiel doit être un enregistrement chronologique des déplacements, appels téléphoniques, voyages et réunions du président.

L'agenda de Donald Trump mentionne notamment l'enregistrement d'une vidéo, vers 16 h, dans laquelle il s'est adressé à ses partisans. Il leur demandait de retourner chez eux et disait aussi les comprendre, ajoutant : Je vous aime.

Or, parallèlement au silence radio qui ressort du registre des appels, l'agenda mentionne cependant très peu d'activités significatives pendant cette même période, au cours de laquelle le chef de l'État américain aurait dû être, dans les circonstances, vraisemblablement très actif.

On peut cependant y lire des détails disant que le président a rencontré son valet à 13 h 21 ou qu'il est allé dans la roseraie deux heures et demie plus tard.

En début d'année, la Cour suprême a rejeté, à la majorité, la tentative de l'ancien président de maintenir la confidentialité des archives de la Maison-Blanche.

Le seul juge à s'y être opposé est Clarence Thomas, dont la femme, Virginia, a été en contact avec le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, qu'elle conseillait sur la stratégie à adopter pour contester l'élection dans les semaines suivant la présidentielle, selon des documents révélés il y a quelques jours par le Washington Post et CBS News.

Elle a elle-même admis récemment avoir participé au rassemblement nommé Arrêtez le vol ayant précédé l'assaut du Capitole.

Des communications connues

Le 6 janvier, après un discours de Donald Trump, des partisans de celui qui était alors président ont fait irruption dans le Capitole et usé de violence pour y pénétrer. Photo : Getty Images / Brent Stirton

Déjà rapportées par les médias américains, des conversations cruciales survenues alors que se déroulaient les événements du Capitole sont cependant absentes des relevés officiels.

Les deux journalistes qui ont écrit l'article, Bob Woodward du Washington Post et Robert Costa de CBS News ont eux-mêmes rapporté une conversation qu'auraient eue en fin de matinée l'ex-président et son vice-président Mike Pence, dans un livre intitulé Péril.

Avant que Donald Trump ne se rende au rassemblement, il aurait de nouveau fait pression pour que Mike Pence, qui supervisait le processus en vertu de la Constitution, refuse de valider les résultats de l'élection.

Le leader de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, aurait aussi téléphoné à l'ex-président pour l'implorer, en vain, d'intervenir afin de mettre un terme à l'assaut du Capitole.

Cet appel, qui aurait été tendu, a été confirmé par une représentante républicaine à qui M. McCarthy s'était confié. En plein procès en destitution visant l'ex-président – le premier – Jaime Herrera Beutler a fait une sortie publique pour en révéler la teneur.

Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus contrariés que toi par l'élection , aurait répondu l'ancien président au leader républicain.

Le sénateur Tommy Tubberville a par ailleurs lui-même confirmé avoir parlé au président de l'époque.

Avant et après le supposé mutisme téléphonique contenu dans les archives présidentielles, les documents indiquent par ailleurs que Donald Trump s'est entretenu au téléphone, en matinée, avec huit interlocuteurs, dont son ancien conseiller Steve Bannon, son ex-avocat personnel Rudy Giuliani et le représentant Jim Jordan, un allié très loyal, puis avec 11 personnes en soirée, entre autres des avocats engagés dans sa campagne de contestation judiciaire de l'élection.

Les registres mentionnent aussi un long appel de près d'une demi-heure fait en matinée avec Stephen Miller, un conseiller de Donald Trump qui prônait le recours à une liste de grands électeurs qui ferait concurrence à la liste officielle dans les États que contestaient M. Trump et ses alliés.

Selon le Washington Post et CBS News, qui ne précise pas le moment ni le nombre de conversations, Donald Trump s'est aussi entretenu entre autres avec l'animateur vedette de Fox News Sean Hannity.

Il a également appelé le sénateur Mitch McConnell, le leader républicain, ainsi que le sénateur Josh Hawley, le premier élu à indiquer qu'il ne validerait pas la victoire de Joe Biden. Les registres ne précisent pas s'il a pu leur parler, mais le bureau de M. McConnell a indiqué que ce dernier avait refusé de prendre l'appel.

Une « conspiration criminelle »

Dans une requête judiciaire présentée au début du mois, le comité d'enquête de la Chambre a affirmé avoir de bonnes raisons de croire que le président et les membres de sa campagne se sont engagés dans une conspiration criminelle visant à frauder les États-Unis et à faire obstacle au comptage des votes électoraux par le Congrès.

Lundi, un juge américain a estimé « plus probable qu'improbable » que l'ex-président républicain ait violé la loi en cherchant à invalider le résultat de l'élection de novembre 2020.

À la fin de janvier, le Washington Post a révélé que certains documents présidentiels transmis au comité par les Archives nationales avaient été déchirés, puis recollés avec du ruban adhésif. Les Archives nationales avaient confirmé le geste – inhabituel pour un président – de Donald Trump de déchirer des documents, ce qui obligeait ses assistants à tenter de les reconstituer afin de se conformer à la loi sur les dossiers présidentiels.

L'agence a par ailleurs demandé à la justice d'ouvrir une enquête sur Donald Trump, qui avait emporté avec lui 15 cartons de documents à son départ de la Maison-Blanche, un acte contraire à cette loi.