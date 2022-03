Retour des icebergs à Terre-Neuve : une saison prometteuse à l’horizon

Chaque été, d’immenses blocs de glace sont largués par les glaciers du Groenland. Ces icebergs descendent tranquillement la côte du Labrador, puis de Terre-Neuve, et certains d’entre eux finissent par échouer dans les anses et les baies de l’île – une tradition annuelle qui signifie le retour des beaux jours.

Le truc, c'est qu’ils fondent en descendant, lors de leur parcours. Si on a un hiver plutôt chaud avec un printemps hâtif, ils n’ont pas la chance de se rendre ici , explique Frédéric Cyr, chercheur scientifique de Pêches et Océans Canada, à Saint-Jean.

Plusieurs facteurs, dont la température de l’air et de l’eau, la présence des glaces de mer, ainsi que la direction des vents, peuvent avoir des impacts sur la présence d’icebergs dans les eaux côtières de Terre-Neuve.

Un iceberg près de l'île Ella, au nord-est du Groenland. Ces gigantesques blocs de glace se détachent des glaciers pendant l'été et flottent vers Terre-Neuve. Photo : Jeff Kerby

En 2021, en raison d’un hiver plus chaud et des températures plus élevées dans la mer du Labrador, des villages comme Twillingate, qui s'autoproclame la capitale des icebergs , n’ont vu aucun glacier.

Je n’ai pas vu d'iceberg depuis 2020 , se désole Chris Scott, propriétaire de Twillingate Adventure Tours, une compagnie d’excursion. Mais cette année on va tourner la page et on s'attend à une saison moyenne. On voit déjà un peu de glace arctique dans la baie, ce qui me rassure.

Pas une année record

Terre-Neuve a eu un hiver relativement doux en 2022, mais les températures ont chuté au Labrador. Il y a aussi eu plus de glace de mer cette année, comparativement à l’année dernière, selon Frédéric Cyr.

Ça m'étonnerait que les icebergs aient eu le temps de fondre dans leur chemin , estime le chercheur, qui contribue au programme de monitorage de la zone atlantique, créé à la suite de l’effondrement des stocks de morue pour surveiller les conditions environnementales au large de Terre-Neuve.

D'après moi, c'est une année où on va en avoir quelques-uns, plus que l'année passée, mais ça ne va pas être une année record , dit-il.

L'impact des vents

À Twillingate, Chris Scott surveille les vents. Il a déjà vu des photos, prises lundi, d’un iceberg au large de Lunsden, un village à 150 km à l’ouest de Twillingate. Les données les plus récentes  (Nouvelle fenêtre) du Service canadien des glaces montrent plusieurs glaciers flottant à quelques dizaines de kilomètres de la côte.

Si on a des vents du large, pour nous c’est le vent du nord, les icebergs seront poussés vers la côte. S’il y a des vents du sud, vous allez avoir une plus belle journée probablement, mais les icebergs risquent d’être poussés vers le nord et emportés par les courants , remarque Chris Scott.

En 2021, la Patrouille internationale des glaces, une section de la garde côtière américaine qui surveille le mouvement des icebergs, n’a observé qu’un iceberg au sud du 48e parallèle nord, soit le parallèle qui traverse l’extrémité nord de la péninsule d’Avalon.

Mais Frédéric Cyr souligne que les années sans iceberg ne sont pas sans précédent.

Il rappelle qu’en 1996 et 2006, aucun iceberg n’a traversé le 48e parallèle. En 2010, seulement un iceberg l’a traversé et en 2011, seulement deux l’ont franchi.

Cependant, en 2019, une année record, la Patrouille a enregistré plus de 1500 icebergs au sud du 48e parallèle.