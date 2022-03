Jason Kenney, le missionnaire francophone de l’énergie albertaine

Jason Kenney n’a pas perdu de temps au début de la guerre en Ukraine pour enfiler de nouveau ses habits de promoteur des hydrocarbures du Canada. Toutefois, il lutte pour sa survie politique, et l’Alberta et son industrie pétrolière pourrait perdre l’un de ses meilleurs messagers, l’un des seuls qui sachent s’adresser au Québec en français.

Jason Kenney est le seul premier ministre provincial hors du Québec qui parle couramment français, un atout qu’il utilise régulièrement pour encourager le pays à considérer le pétrole de l'Ouest canadien comme une source de richesse plutôt que de pollution.

Le premier ministre albertain semble s'être donné cette mission en l'absence d'autres bons messagers pour convaincre les Québécois, selon Yan Plante, un ancien stratège conservateur qui l'a bien connu.

Le premier ministre Kenney considère que plusieurs de ses compatriotes conservateurs québécois ne font pas suffisamment l'argumentaire nécessaire sur une exploitation responsable et éthique des ressources naturelles de l'Alberta et de l'Ouest canadien , explique Yan Plante.

« J'ai l'impression qu'il se dit : "S'ils ne sont pas capables de le faire, je vais le faire, moi, et dans la langue des Québécois." » — Une citation de Yan Plante, vice-président à TACT Conseil et ex-stratège conservateur

Jason Kenney admet qu'il a pris cette responsabilité sur ses épaules.

Quand j'ai été élu jeune député à l'âge de 28 ou 29 ans, j'ai reconnu qu'il faut avoir des porte-parole conservateurs de l’Ouest qui peuvent passer nos principes et nos messages au Québec. J'étais toujours conscient de ça , avoue le premier ministre dans une entrevue à Radio-Canada.

Évidemment, [l’ex-premier ministre canadien] Stephen Harper était un porte-parole important à l'échelle nationale, mais il y avait très peu de conservateurs de l’Ouest qui auraient pu transmettre nos messages aux Québécois , continue-t-il.

Cette responsabilité est de plus en plus lourde sur les épaules de Jason Kenney, alors que son gouvernement a essuyé plusieurs revers dans le développement de l’énergie albertaine, dont l'abandon du projet de pipeline Keystone XL.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a pesé de tout son poids sur l'administration américaine de Joe Biden au sujet du projet Keystone XL, sans succès.

Jason Kenney saisit toutes les occasions de changer la perception des Canadiens et des Québécois. La guerre que mène la Russie, un pays exportateur de pétrole, en Ukraine, lui a donné un nouvel élan.

« Franchement, je crois que le consensus, la pensée unique des élites politiques au Québec contre l'exportation de l’énergie canadienne ne reflète pas la volonté de la grande majorité des Québécois. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Je crois qu'il y a un secteur du public québécois qui préfère l'utilisation de l’énergie de l’ouest du Canada par rapport aux importations de l’OPEP [Organisation des pays exportateurs de pétrole] et des États-Unis , continue-t-il.

Jason Kenney croit que, s’il adopte le bon message, les Québécois l’écouteront.

Je déteste cette idée que les Albertains et les Québécois se chicanent. Il y a un stéréotype des Albertains qui sont des Québec bashers et que les Québécois détestent l’ouest du Canada. Je crois que nous avons une alliance historique et que nous nous comprendrons comme provinces fortes dans la Fédération , plaide l'ancien ministre conservateur fédéral.

Un message érodé par le temps

Après plusieurs années à répéter le même message, toutefois, la capacité de Jason Kenney de se faire écouter dans le reste du pays s'est peut-être émoussée, selon ses anciens collaborateurs. Les Québécois et Canadiens peuvent se lasser de ce premier ministre albertain qui tape toujours sur le même clou.

Quand on est un personnage public depuis longtemps comme M. Kenney, c'est comme si l'image publique qu'on dégage est cristallisée. C'est difficile de défaire ça , affirme Yan Plante.

Dimitri Soudas, ancien directeur des communications de l'ex-premier ministre canadien Stephen Harper, croit que Jason Kenney peut encore renouveler son message s’il essaie une nouvelle approche.

Un des conseils que je lui donnerais serait d'aller faire une tournée panquébécoise, aller parler aux Québécois et leur expliquer l'importance de nos ressources naturelles , affirme-t-il.

Avant de se lancer dans une telle tournée, Jason Kenney devra cependant s'accrocher à son poste de chef conservateur albertain, puisqu'il fera face à un vote de confiance de son parti au cours des prochaines semaines.