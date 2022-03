La GRC du Manitoba démantèle un réseau international de trafiquants

Après une enquête internationale qui a duré quatre ans, la Gendarmerie royale canadienne (GRC) du Manitoba a saisi près de 160 kg de drogues d’une valeur de plus de 50 millions de dollars et de nombreuses armes à feu, affirment les autorités policières fédérales mardi.

Au total, 20 personnes ont été inculpées dans le cadre du projet Divergente , dont un membre des Hells Angels.

Le 23 février 2022, Damion Ryan, un membre des Hells Angels, a été arrêté en Ontario, ce qui a considérablement perturbé la chaîne d'approvisionnement en drogues et en armes qu'il a aidé à établir, précise la police.

Par différents moyens à partir de diverses cibles, les enquêteurs ont saisi 110 kg de cocaïne, 41 kg de méthamphétamine, 3 kg de fentanyl et 5 kg de MDMA.

L’inspecteur de la Gendarmerie royale du Canada GRC Grant Stephen précise que cette saisie permet en premier lieu de rendre les rues plus sûres avec le retrait de drogues, telles que le fentanyl, très létales.

« Le projet a perturbé la chaîne d'approvisionnement et a retiré ces drogues de la rue. » — Une citation de Grant Stephen, inspecteur responsable du crime fédéral, grave et organisé

Le mépris total pour la vie humaine dont font preuve les acteurs de ces réseaux, en particulier ceux qui sont au sommet de la chaîne, est devenu très clair au cours de cette enquête, et nous avons pu les retirer de l'équation.

Outre les drogues, la Gendarmerie royale du Canada GRC a saisi 14 armes de poing, 5 fusils d'assaut et près de 500 000 $ canadiens.

Une enquête internationale lancée par la Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba

En 2018, un analyste criminel de la Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba a remarqué certaines tendances concernant l'importation internationale de drogues au Canada. Lorsque les enquêteurs ont réalisé qu'il s'agissait d'une opération nationale à grande échelle, le projet Divergente est né.

Grâce à des services de police axés sur les renseignements, la police a découvert une importante opération pancanadienne de trafic de drogues illicites et d'armes à feu. L'objectif de la Gendarmerie royale du Canada GRC était d'infiltrer les groupes cibles et de démanteler les réseaux de trafic et d'importation de drogue impliquant des personnes au Canada et à l'étranger.

Cette opération a commencé ici même, au Manitoba, et s'est étendue de Vancouver à Toronto, en Colombie, en Grèce et aux États-Unis , souligne la commissaire adjointe Jane MacLatchy, commandante de la Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba.

« La portée et le succès du projet ont été possibles grâce à la ténacité de nos enquêteurs et au soutien incroyable et indéfectible de nos partenaires. Nous n'aurions pas pu le faire sans eux. » — Une citation de Jane MacLatchy, commandante de la GRC du Manitoba

La Colombie et la Grèce se sont notamment jointes à la Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba pour démanteler cette organisation criminelle.

Un Manitobain et un Britanno-Colombien toujours recherchés

La Gendarmerie royale du Canada GRC indique que deux personnes en fuite sont toujours recherchées.

Kieffer Michael Kramar, originaire de Winnipeg et âgé d'une trentaine d'années, pourrait se trouver n’importe où au Canada. Denis Ivziku, un Britanno-Colombien originaire du Lower Mainland, se trouverait toujours dans cette région.

La Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba n’a pas pu déterminer si cette organisation criminelle avait eu un impact sur la recrudescence de meurtres dans la capitale manitobaine.

Rappelons que Winnipeg est,, parmi les grandes villes du Canada, celle qui enregistre le plus grand nombre d’homicides par rapport à sa population, soit 4,93 meurtres pour 100 000 résidents en 2020.