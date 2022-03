L’accès à la justice en Ontario : un défi permanent

Selon Stéphanie Ouellette, avocate en droit de la famille à London, on est encore loin d’un retour à l’ère prépandémique.

À London, je ne crois pas que nous assisterons à des procédures en personne pendant un certain temps , explique-t-elle.

« Nous sommes vraiment, vraiment très en retard, malheureusement. » — Une citation de Stéphanie Ouellette, avocate

À partir du 4 avril, la plupart des procédures de la Cour de justice de l'Ontario reviendront au format en présentiel en matière de droit de la famille.

Mme Ouellette indique qu'à London, 65 affaires familiales figuraient sur la liste des procès en mars, mais que moins de cinq ont été effectivement entendues, ce qui a repoussé au moins 60 affaires en avril, en plus des affaires déjà prévues pour le mois.

Si les audiences virtuelles peuvent être plus efficaces à certains égards, les problèmes d'accès à la justice dans la nouvelle normalité sont directement liés au revenu et au fossé numérique, indique Mme Ouellette.

Certains de mes clients, qui sont impliqués dans des affaires de protection de l'enfance, n'ont même pas de téléphone cellulaire, et encore moins les données nécessaires pour l'utiliser , explique-t-elle.

Elle affirme que des gens ont manqué des comparutions simplement parce qu’ils n’avaient pas les appareils nécessaires pour se connecter au procès.

Des conséquences potentiellement dramatiques

L'accès à la justice, tout comme la fracture numérique elle-même, touche souvent les personnes en marge de la société, et la pandémie semble n'avoir fait que l'accentuer, selon Christina Ninham, avocate spécialisée dans le droit de la famille à Oneida of the Thames, qui représente un certain nombre de clients autochtones.

En réalité, ce n’est pas tout le monde qui a accès à Internet dans les réserves. Lorsque nous avons Internet, nous essayons de ne pas perdre nos appels au tribunal, ce que j'ai fait à plusieurs reprises , indique-t-elle.

« J'ai deux téléphones différents avec deux opérateurs différents juste pour pouvoir avoir Internet. » — Une citation de Christina Ninham, avocate

Mme Ninham affirme que, malgré tous les défis, si les tribunaux revenaient un jour à la façon dont ils fonctionnaient avant la pandémie, en utilisant exclusivement les comparutions en personne, les choses empireraient pour les peuples autochtones au lieu de s'améliorer.

Elle ajoute que les Autochtones, qui sont de loin les personnes les plus surreprésentées dans le système judiciaire canadien, peuvent désormais, grâce à la technologie virtuelle, engager un avocat autochtone comme elle, même si leur barreau local n'en a pas.

Je pense que, dans les régions du Nord, ils vont conserver le virtuel pour ces raisons , a-t-elle déclaré.

Il existe d'autres obstacles à l'accès à la justice virtuelle. Les personnes âgées sont moins susceptibles de s'adapter aux nouvelles technologies que les plus jeunes, selon Russell Alexander, un avocat torontois spécialisé dans le divorce, dont le cabinet compte sept bureaux dans la région du Grand Toronto.

Par ailleurs, explique-t-il, la violence domestique est plus facile à cacher avec Internet.

Il est plus difficile de dépister [la violence domestique] quand on est à la maison. Une personne peut être intimidée ou brimée, alors que lorsque vous vous rendez au palais de justice, le juge peut superviser la procédure et garder un œil sur les choses , indique M. Alexander.

Utile malgré tout

Néanmoins, M. Alexander soutient que le tribunal virtuel a amélioré l'accès à bon nombre de ses clients, qui cherchent à mettre fin à des mariages ou à négocier des paiements de pension alimentaire.

La chose la plus positive qu'il ait vue en matière d'audiences virtuelles est le fait que cela a réduit ses heures facturables.

Ce que M. Alexander appelle le divorce Zoom est beaucoup plus efficace pour les avocats et les clients que la comparution en personne au tribunal.

Selon lui, une comparution en ligne peut réduire une journée de cinq ou six heures à une seule, ce qui peut permettre aux clients d'économiser des milliers de dollars en frais d'avocat et leur donner la flexibilité d'accepter davantage de clients.

« Nous pouvons prendre les appels le jour même, voir les gens le jour même; l'accès à la justice est amélioré grâce à la technologie. » — Une citation de Russell Alexander, avocat

En ce qui concerne l'avenir d'un système judiciaire postpandémie, le ministère du Procureur général de l'Ontario, qui est responsable de la justice provinciale, indique qu'il consulte toujours des experts en santé et pèse les meilleures options à l'avenir pour le système judiciaire.

Le ministère consulte ses conseillers en matière de santé et de sécurité au sein du Bureau du médecin hygiéniste en chef et du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, afin de déterminer les mesures préventives appropriées pour les palais de justice dans le futur , écrit Brian Gray, porte-parole, dans un courriel.

Le fait que quelqu'un comparaisse en personne ou à l'écran continuera de dépendre de l'endroit où il vit, de sa situation et de ce qui est le mieux pour assurer la justice, ajoute-t-il. Il note cependant que chaque tribunal peut déterminer ses propres protocoles.

D'après les informations de CBC