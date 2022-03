Les activités de la centrale à la biomasse Calstock vont continuer pour au moins 5 ans

On fait aussi de l’information en format collation.

Au sein des installations de la centrale électrique de Calstock, dans la région de Hearst, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, du Développement du Nord et des Mines, et des Affaires autochtones, Greg Rickford a annoncé un plan de cinq ans pour stimuler l’utilisation de la biomasse forestière en province.

L’Ontario souhaite que la biomasse forestière, qui est un sous-produit de la transformation du bois, soit utilisée pour diverses utilisations, dont la production d’énergie dans les centrales de biomasse.

Greg Rickford a annoncé le plan de valorisation de la biomasse à Calstock. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Par la même occasion, le ministre Rickford a annoncé que la centrale de Calstock s’est entendue avec la province pour un contrat de production d’énergie qui devrait durer cinq ans.

En plus de conserver les emplois dans la région, le ministère de l’Énergie de l’Ontario estime que 158 000 tonnes de matière organique pourront être utilisées par année pour alimenter la centrale.

Cet accord garantit les emplois locaux, mais garantit aussi aux usines dans cette région qu’ils peuvent compter sur ces installations pour profiter de leurs déchets pour générer de l’énergie , a indiqué le ministre Rickford.

La centrale thermique de Calstock, gérée par la compagnie Atlantic Power, a été de nombreuses fois à risque de fermeture en raison du manque de contrats d’approvisionnement en électricité.

Roger Sigouin, le maire de Hearst, se réjouit du plan d’action.

C’est une bonne nouvelle avec tout le temps qu’on a pris à tenter de garder cette entreprise là ouverte , explique M. Sigouin.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin. Photo : Radio-Canada

Mais selon lui, la Ville doit continuer de veiller au grain pour protéger ces emplois malgré le plan déployé par le gouvernement.

On doit continuer de travailler ensemble avec la Ville pour améliorer et trouver une valeur ajoutée à tous ces projets , ajoute-t-il.

Dominic Lemieux, le directeur général pour les opérations de l’Ontario pour Atlantic Power, s’est réjoui de l’engagement du gouvernement envers sa centrale. Nous sommes très satisfaits de l'approche adoptée par le gouvernement de l'Ontario pour assurer l'avenir de la centrale électrique de Calstock.

Le Plan d’action en matière de biomasse forestière crée une base solide sur laquelle notre industrie peut investir dans l’avenir , indique-t-il.

M. Lemieux estime que l'approche du gouvernement reconnaît et valorise la multitude d'avantages permis par la production d'énergie à partir de la biomasse, y compris les réductions d'émissions, le développement économique régional et la gestion responsable des forêts.

Le plan d’action de l’Ontario, en plus de se concentrer sur la génération d’énergie, pourrait aussi bénéficier à l’usine de production de granulés de bois de la communauté autochtone de Wiikwemkoong, qui est en en voie de construction près de Sudbury, selon le gouvernement.