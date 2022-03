Des tablettes presque vides à une banque alimentaire de Saint-Jean, Terre-Neuve

Le directeur de Bridges to Hope, Jody Williams, dit que l’organisme paie désormais environ 40 % de plus pour la nourriture qu'avant la pandémie.

Ça signifie qu'il faut plus d'argent pour approvisionner la banque alimentaire, mais ça veut dire aussi plus d'argent qui sort des portefeuilles de ceux qui veulent faire un don.

C'est un modèle qui n'est vraiment pas durable , dit-il. Selon mes recherches, les prix des denrées alimentaires ne feront qu'augmenter. L'effet d'entraînement de la pandémie, bien sûr, n'est pas terminé.

Bridges to Hope aide plus de 1 000 personnes à obtenir de la nourriture chaque mois, et les restrictions liées au COVID-19 ont considérablement réduit les dons provenant des collectes de nourriture de la communauté, des entreprises et des églises.

Avant, nous recevions 90 % de notre nourriture sous forme de dons , explique Jody Williams. J'espère que les choses vont revenir à la normale.

Jody Williams est directeur de Bridges to Hope, une banque alimentaire de Saint-Jean, Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Il rapporte que les étagères sont presque vides en ce moment et il espère, avec la levée des restrictions pandémiques, que les collectes de nourriture reviendront à la normale cet été.

Plus de gens ont besoin d'aide

Le problème c’est que c’est de plus en plus difficile pour bien des gens de faire des dons.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les prix du carburant font grimper le coût des aliments, et Jody Williams dit que ça se reflète dans une augmentation spectaculaire de la demande des banques alimentaires.

Bridges to Hope voit beaucoup de nouveaux clients qui n'ont jamais eu besoin du service auparavant, dit-il, et beaucoup d'entre eux sont des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts.

Nous avons en quelque sorte un nouveau groupe démographique. Nous avons toujours eu des travailleurs, mais nous n'avions certainement pas autant de travailleurs , partage Jody Williams.

Nous avons beaucoup d'étudiants, encore une fois qui vivent avec un budget très serré.

Pour ceux qui peuvent et veulent organiser des collectes de nourriture cet été, Jody Williams croit que s'en tenir aux denrées non périssables est le meilleur pari.

Bridges to Hope aide plus de 1000 personnes à obtenir de la nourriture chaque mois, et les restrictions liées au COVID-19 ont considérablement réduit les dons provenant des collectes de nourriture de la communauté. Photo : Radio-Canada

Il ajoute qu’il est toujours préférable de contacter l'organisation avant de se lancer dans une collecte, pour obtenir une liste des choses nécessaires.

Il lance aussi un appel aux bénévoles qui peuvent donner de leur temps pour faire du pain.

Jody Williams dit qu'avec la levée des restrictions, il était temps de recommencer le pain fait maison à plein temps. Il vise environ 40 à 45 pains par jour.

Je préférerais de loin donner à nos clients du pain fait maison , dit-il. En période de stress, il est toujours bon d'avoir un peu de nourriture réconfortante.