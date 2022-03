Jason Kenney a été interrogé par la GRC au sujet de la course à la direction du PCU

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, a admis avoir été interrogé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en février dernier, dans le cadre de son enquête pour fraude électorale lors de la course à la direction du Parti conservateur uni (PCU) en 2017.

On fait aussi de l’information en format collation.

Jason Kenney a remporté cette course face à ses adversaires Brian Jean et Doug Schweitzer.

J’ai répondu à une série de questions sur les événements de 2017. Au bout du compte, mon équipe de campagne a fait tout ce qu’elle a pu pour respecter toutes les règles , a affirmé Jason Kenney lundi en réponse à la question d’un journaliste.

Un porte-parole du premier ministre a par la suite précisé qu’une seule entrevue a eu lieu, et ce, en février.

Mardi, Jason Kenney a affirmé à l’Assemblée législative qu’il ne fait pas l’objet de l’enquête de la Gendarmerie royale du Canada GRC , mais a refusé de dévoiler le contenu de son entrevue avec les policiers.

Au début de 2019, la Gendarmerie royale du Canada GRC a ouvert une enquête pour fraude électorale et vol d’identité lors de la course à la direction du Parti conservateur uni de l'Alberta. CBC/Radio-Canada a alors dévoilé que de faux courriels avaient été utilisés pour voter à la place de membres du parti.

Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada GRC ont interrogé de nombreuses personnes au sein du Parti conservateur uni, dont au moins cinq ministres conservateurs unis.

Cette révélation survient une semaine après que la direction du Parti conservateur uni a décidé que le vote de confiance de Jason Kenney se déroulerait exclusivement par la poste plutôt qu’en personne. Cette décision a provoqué de sérieuses craintes de manipulation du vote au sein de la base du parti.

Lundi, le néo-démocrate Irfan Sabir a affirmé avoir écrit à la Gendarmerie royale du Canada GRC pour l’inciter à élargir son enquête au vote de confiance.

Jason Kenney présent lors des discussions sur le financement de Jeff Callaway

Le premier ministre a également réagi à un reportage de CBC diffusé la semaine dernière. Ce reportage fait état de documents soumis à la Cour par deux témoins affirmant que Jason Kenney était présent en 2017 lors de discussions sur le financement de la course à la direction du Parti conservateur uni PCU de Jeff Callaway.

Selon des documents obtenus par CBC/Radio-Canada, Jeff Callaway s’est lancé dans la course à la direction du Parti conservateur uni PCU dans le seul but de nuire au candidat Brian Jean, au profit de Jason Kenney. Ces documents révèlent que les équipes de Jeff Callaway et de Jason Kenney collaboraient de façon étroite.

L'équipe de Jason Kenney (à droite) a même écrit le discours qu'a prononcé Jeff Callaway (à gauche) le jour où il s'est retiré de la course pour appuyer Jason Kenney. Photo : Campagne de Jason Kenney

Une dizaine de personnes de l’équipe de Jeff Callaway ont reçu une amende du commissaire aux élections de l’Alberta pour malversations financières. La campagne de Jeff Callaway a été largement financée grâce à une contribution illégale d’une entreprise et de prête-noms.

Jason Kenney a affirmé que son équipe de campagne et lui n’ont jamais offert de financement à Jeff Callaway. Il a ajouté que l’enquête du commissaire aux élections avait conclu qu’aucun membre de son équipe de campagne n’avait violé la loi électorale.