Les réactions se multiplient au lendemain du décès du propriétaire des Sénateurs d’Ottawa , Eugene Melnyk, à l’âge de 62 ans. D’actuels et anciens joueurs de hockey, des organisations locales, tout comme des élus municipaux, provinciaux et fédéraux, ont partagé leurs condoléances et lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.

On fait aussi de l’information en format collation.

De nombreuses voix se sont élevées pour souligner la contribution d’Eugene Melnyk au milieu sportif d’Ottawa en gardant la franchise des Sénateurs dans la capitale fédérale depuis qu’il en a fait l'acquisition il y a environ 19 ans, et ce, malgré les controverses.

En 2003, Eugene Melnyk avait acheté le club ottavien pour 92 millions de dollars américains. En décembre 2021, la valeur de la franchise s’élevait à 525 millions, selon le magazine Forbes.

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, était ému lorsqu’il s’est adressé aux médias concernant la mort d’Eugene Melnyk mardi avant-midi, en Floride.

Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa Photo : Capture d'écran/TSN

C'est une très grande perte pour la communauté d'Ottawa, pour nos partisans, pour la franchise. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions et qui croyait en les Sénateurs. Il voulait nous voir gagner. C'est une grande perte pour nous , a dit Pierre Dorion sur le décès de M. Melnyk.

« Je veux promettre aux fans à Ottawa que nous allons ramener la coupe Stanley un jour. » — Une citation de Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a écrit sur Twitter que même si nous n’étions pas toujours sur la même longueur d’onde pour certaines questions, j’ai toujours apprécié que M. Melnyk ait pris l’initiative de garder les Sénateurs à Ottawa, consolidant ainsi la place de l’organisation en tant que partie intégrante de notre ville .

De son côté, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a qualifié Eugene Melnyk de combattant et leader tenace dans le domaine des sports et des affaires et a dit que l’homme manquera à beaucoup de gens .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Des joueurs des Sénateurs d’Ottawa, dont Thomas Chabot et Brady Tkachuk, ont offert leurs condoléances aux proches d’Eugene Melnyk.

Brady Tkachuk, qui est également le capitaine des Sénateurs, a écrit sur Twitter que M. Melnyk m’a donné, ainsi qu’à mes coéquipiers et à de nombreux joueurs des Sénateurs avant nous, l’occasion de réaliser notre rêve . Vous allez beaucoup manquer à la communauté d’Ottawa , a-t-il ajouté.

L'entraîneur-chef DJ Smith a aussi réagi à la disparition du propriétaire, dans une publication des Sénateurs sur Twitter. C’est vraiment malheureux pour l’organisation des Sénateurs et la ville d’Ottawa. DJ Smith offre ses condoléances aux filles d’Eugene Melnyk.

Pour sa part, le fondateur des Sénateurs d’Ottawa, Bruce Firestone, a souligné qu’il se souviendra d’Eugene Melnyk comme il était dans sa jeunesse : plein d'énergie, beau et couronné de succès .

« Il a fait de grandes choses avec les médicaments génériques. Surtout, il était très fier de posséder une équipe de la Ligue nationale de hockey LNH . Je veux m'en souvenir de cette façon. » — Une citation de Bruce Firestone, fondateur des Sénateurs d'Ottawa

On ne peut pas nier qu’il était un grand compétiteur

Le règne d’Eugene Melnyk en tant que propriétaire des Sénateurs a été marqué par deux choses, estime le chroniqueur sportif au quotidien Le Droit, Sylvain St-Laurent.

La première est qu’ il ne faut pas oublier que M. Melnyk a sauvé les Sénateurs d’une disparition certaine en 2003 , alors que l’équipe avait été placée sous tutelle par la Ligue nationale de hockey LNH , croulant sous les dettes, rappelle-t-il à son passage à l’émission Les matins d’ici.

Puis, malheureusement, il est impossible de le dissocier des dernières années de son règne, durant lesquelles il s’est brouillé avec beaucoup, beaucoup de gens, dont les partisans , poursuit Sylvain St-Laurent. Il ajoute que de grosses erreurs ayant fait reculer l’organisation ont été commises et n'ont jamais été réparées.

Il pense entre autres à un soir de match en plein air, en 2017, où Eugene Melnyk avait brandi la menace de déménager l’équipe hors d’Ottawa.

Malgré les controverses et les relations tendues, Sylvain St-Laurent est d’avis qu’ on ne pourra jamais lui enlever le fait que c’était un compétiteur et qu'il voulait gagner .

Il s’accrochait à son rêve de remporter la coupe Stanley avec les Sénateurs et il était convaincu que sa méthode était la bonne, conclut-il. Il était convaincu qu’il mènerait éventuellement les Sénateurs à un championnat.

Les Sénateurs d’Ottawa joueront à Nashville mardi soir contre les Predators, puis voyageront jusqu’à Détroit pour affronter les Red Wings vendredi. Le club ottavien disputera son prochain match à domicile dimanche après-midi au Centre Canadian Tire.

Avec les informations de Jonathan Jobin, de Claudine Richard et de Fiona Collienne