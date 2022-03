Abandon du projet de CPE à Saint-Élie : les parents dans l’incompréhension

Après avoir célébré l’octroi de 29 places dans la municipalité, en août dernier, les résidents reviennent à la case départ.

Quand on à commencé les démarches en 2019, moi j’étais enceinte de ma première fille, et là, ma deuxième a un an , laisse tomber Geneviève Rajotte-Sauriol, l’une des membres du comité de parents qui s’est battu pour qu’un projet de CPE voit le jour dans la municipalité.

Elle craint désormais que la pénurie de places en garderie nuise à l’attractivité de Saint-Élie-de-Caxton. C’est un village qui attire énormément de jeunes familles. Celles qui arrivent nous demandent "où est-ce qu’on envoie notre enfant?". On leur dit "bonne chance"’. Depuis la pandémie, plusieurs garderies en milieu familial ont fermé.

Mme Rajotte-Sauriol est contrainte d’envoyer ses enfants dans la municipalité voisine de Saint-Boniface. C’est mon troisième milieu de garde en un an. C’est extrêmement précaire.

L’abandon du projet sème l’incompréhension

La direction du service de garde affirme que la municipalité a tardé avant d’embaucher une firme d’architecture pour la construction du nouveau CPE. Selon la directrice générale de Gribouillis, Claire Beaubien, ce retard mettait en péril les places accordées par le ministère de la Famille.

Dans l’échéancier, les plans du [bâtiment] devaient être approuvés par le ministère à la fin janvier , rapporte-t-elle. Or, ces plans n’ont pas été soumis.

Elle espère maintenant rapatrier une vingtaine de places à Louiseville, où Le Gribouillis a annoncé, à la mi-mars, la construction d’une nouvelle installation.

Pierre Piché, directeur général de Saint-Élie-de-Caxton, doute de la sincérité du service de garde. Selon lui, le projet n’était nullement menacé par ce retard.

C’est un faux argument qui est mis de l’avant par le service de garde et c’est pour connaître les vraies raisons qu’on veut une rencontre avec eux.

Il rétorque que les travaux auraient pu être complétés à temps, soit au mois d’août 2023. Au mois de janvier, on a lancé un appel d’offres pour recevoir des projets d’architectes pour la conception. Le 2 février, on a reçu les soumissions et on a fait notre choix de firme d’architectes.

La municipalité soutient qu’elle attendait l’autorisation d’un règlement d’emprunt du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation avant de pouvoir octroyer un contrat à la firme concernée.

Je ne peux pas engager d’architectes si je n’ai pas l’argent pour le projet , se défend Pierre Piché.

Gribouillis ne reviendra pas à Saint-Élie

La directrice générale du CPE a fermé définitivement la porte, mardi, à un éventuel retour de son CPE à Saint-Élie-de-Caxton. On vient de se retirer, ce serait mal vu d’y retourner , a-t-elle précisé.