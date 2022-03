Rivière Magpie : l’Alliance Muteshekau-shipu réitère son opposition à Hydro-Québec

Avec le dépôt d’Hydro-Québec jeudi dernier de son plan stratégique 2022-2026, l’Alliance Muteshekau-shipu rappelle qu'il n'y aura pas de barrage sur la rivière Magpie en Minganie , par voie de communiqué.

Créée en octobre 2020, l’Alliance Muteshekau-shipu regroupe la communauté d'Ekuanitshit, la Municipalité régionale de comté (MRC) de Minganie, la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP) et l’Association Eaux-Vives Minganie.

L'objectif principal du regroupement est d'éviter tout développement hydroélectrique supplémentaire sur la rivière Magpie qui compte déjà un barrage de 234,2 mètres de long à l’embouchure du Saint-Laurent depuis 1961.

L’Alliance Muteshekau-shipu affirme que le plan stratégique d'Hydro-Québec mentionne la hausse des besoins en énergie anticipée au Québec et la poursuite de l'évaluation de sites qui présentent le meilleur potentiel de développement de capacité hydroélectrique .

« Nous sommes les gardiens [de la rivière Magpie] et nous avons choisi de la protéger et de veiller sur elle. [...] Nous demandons à Hydro-Québec de respecter ce choix et de rayer cette rivière de ses projets de développement. »