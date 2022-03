Le Manitoba doit améliorer sa façon d’attirer les immigrants, dit un expert

Alors que l’association Manufacturiers et exportateurs canadiens (MEC) indique que deux entreprises sur trois font face à des pénuries de main-d’œuvre au Manitoba, le professeur d’économie Faïçal Zellama rappelle que le Manitoba doit travailler en profondeur sa manière d’attirer les immigrants et les professionnels dans la province.

Ce chiffre n’est absolument pas surprenant , affirme Faïçal Zellama.

Se basant sur 1000 témoignages, le professeur d'économie et directeur de l’école d’administration des affaires de l'Université de Saint-Boniface (USB) a récemment tenté de comprendre pourquoi de nombreux immigrants qui arrivent au Manitoba quittent la province pour s’établir ailleurs au Canada ou pour repartir dans leur pays d’origine.

Pour répondre aux problèmes de pénurie de personnel, la Manufacturiers et Exportateurs canadiens MEC propose aux autorités notamment de changer la politique migratoire pour privilégier les immigrants moins qualifiés. Faïçal Zellama trouve qu'il s’agit d’une piste intéressante.

Cependant, le professeur tient à rappeler que la politique migratoire ne doit pas juste être considérée sous le prisme du déplacement d’êtres humains.

« La main-d'œuvre n’est pas un fast-food! Cela prend du temps de les adapter à la langue de travail et à la culture du travail canadien. » — Une citation de Faïçal Zellama, professeur d'économie et directeur de l’école d’administration des affaires de l'Université de Saint-Boniface

Il y a d’autres pistes que l’on doit explorer et qui ont un résultat plus probant pour répondre à la pénurie de personnel , explique-t-il.

Une politique publique claire pour réinsérer les travailleurs victimes de harcèlement au travail

« C’est moins coûteux et plus certain de récupérer ceux que le système a rejetés. » — Une citation de Faïçal Zellama, professeur d'économie et directeur de l’école d’administration des affaires de l'Université de Saint-Boniface

Nous perdons des gens qui étaient actifs sur le marché du travail, mais, en raison de leur environnement de travail, de leur santé mentale […], quittent le marché du travail.

Selon Faïçal Zellama, une politique publique claire permettrait de mieux protéger ces employés.

Il souligne qu’aucune étude n’a été menée pour déterminer avec exactitude la proportion de ces personnes actives qui sortent du marché de travail pour des raisons de mal-être au travail, de mauvais traitements, de santé mentale ou de harcèlement de la part de leur direction.

Selon le bulletin de janvier 2022 fourni par Statistique Canada, le taux de chômage au Manitoba est de 5,1 %. Par ailleurs, le chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) atteint 8,7 %.

Le Canada a profité trop longtemps d’une immigration déjà qualifiée

Le Canada est une terre d’immigration , rappelle Faïçal Zellama. Il explique que, depuis des années, le pays fait appel à l’immigration pour répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins démographiques du pays.

Selon lui, les pays, qui habituellement fournissent des immigrants, retiennent aujourd’hui leur main-d'œuvre de manière beaucoup plus efficace. Il cite l’exemple de l’Éthiopie et du Rwanda.

Ce phénomène d’immigration fait donc face à un double phénomène : les pays d’où viennent les immigrants sont maintenant beaucoup plus attractifs, et il existe plus de pays dans le monde qui dépendent de l’immigration et, donc, qui deviennent des terres d'accueil. Les immigrants ont donc plus de choix.

« Nos entreprises sont comme des rentiers qui cherchent un employé prêt avec une qualification et une formation déjà achevées, alors que la qualification et la formation coûtent très cher au pays d’origine. » — Une citation de Faïçal Zellama, professeur en économie et directeur de l’école d’administration des affaires de l'Université de Saint-Boniface

Avec les informations recueillies par Mohamed-Amin Kehel